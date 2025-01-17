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6.2萬噸鳳鳴滯洪池拚年底完工 盼解鶯歌龜山水患

中央社／ 新北17日電

新北市長侯友宜今天視察鳳鳴滯洪池工程時表示，滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，將改善新北市鶯歌及桃園龜山工業區淹水問題，目現工程進度為42%，盼今年底順利完工。

新北市政府水利局指出，東門溪水系跨越新北市鶯歌區及桃園市八德區，為使兩市民眾遠離淹水夢魘，辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，工程總經費為新台幣7.1億餘元，由經濟部水利署補助7.05億元。

侯友宜表示，東門溪全長約8.2公里流經新北與桃園兩地，大多流域屬桃園範圍，僅中間有一段約1公里流經鶯歌鳳鳴地區，由於東門溪坡度平緩，導致雨污水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常有淹水問題。

他指出，鳳鳴滯洪池用地全在新北市境內外，經拆除兩市違章建築，並將平均6公尺河道拓寬成9公尺、原來是自然邊坡的土堤新建3公尺高護岸，使東門溪達到25年防洪保護標準。

新北市水利局表示，施工期間遭遇民生管線密布、土方清運、違建拆除等多重挑戰，經逐一克服困難，確保工程順利推進，力求早日完工，讓新北市、桃園市居民早日擺脫淹水威脅。

侯友宜指出，工程完工後鳳鳴滯洪池及東門溪整治不僅改善淹水問題、增加防洪安全，滯洪池上方也將設置近3公頃公園，他將會與相關單位討論，盡速將公園蓋好，希望提供民眾嶄新休憩空間。

會後媒體聯訪侯友宜，記者提問，對於法務部昨天晚間10時2分槍決死囚黃麟凱的看法。

對此，侯友宜表示，擔任警察辦案多年，完全理解被害者痛苦，被害者痛苦大家要感同身受，加害者只要經過司法程序完備後，該執行的公平正義一定要做，才能還給被害者司法正義。

桃園 滯洪池

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