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世壯運5月登場...各國使節體驗木球 世壯運選手觀光公車免費搭乘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日登場，新北市政府16日舉辦「跨國木球友誼交流賽」，新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安特別邀請19個駐臺機構及外國商會的使節與代表共同體驗木球，以球會友，為世壯運暖身，也鼓勵大家把握機會踴躍報名參加。

侯友宜市長表示，木球是臺灣人發明的運動，球門柱及球桿的設計靈感來自臺灣啤酒瓶，其打法與高爾夫球類似，但難度較低，是一項非常有趣且老少咸宜的運動，也是今年世壯運的競賽項目之一。希望能透過跨國木球友誼交流賽，讓更多外國朋友認識臺灣的木球文化，也歡迎各國使節報名參加，一起來場友誼賽。

侯友宜市長指出，世壯運目前已有來自137個國家、超過3萬1,000名選手報名，新北市提供參賽者3個月（114年5月17日至8月16日）免費搭乘觀光公車暢遊水金九地區，走訪九份、深澳鐵道自行車、水湳洞及黃金博物館等知名景點，促進地方觀光產業發展。

聚傳媒

侯友宜 運動

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