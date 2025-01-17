南投燈會1/25登場 10大亮點11個特色燈區白天、晚上都好玩，
2025南投燈會將於1月25日開幕！燈會10年，活動更為盛大，主燈「拾來富貴」呼應金蛇年外，南投縣府強調燈會有10大亮點、並設置11個特色燈區，加上精彩表演，白天、晚上都好玩，南投燈會將是新春最棒活動。
許淑華縣長表示，南投燈會迄今邁入第十年，十年來累積可觀的聲量與觀光人潮。而今年南投燈會攜手LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」，可以從陸上玩到天空。陸上設置「貓貓蟲咖波」燈區，7米高的副燈，及13組大型燈組，呈現南投宜居城市與觀光特色；空中另有500台無人機秀，預計呈現8場「貓貓蟲咖波X南投燈會十周年」圖像，並搭配煙火同步施放。南投縣府表示，11個主題燈區中，今年再次和三位藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔攜手合作，創作「豐光獸」、「拾光獸」和「投光獸」，代表南投的山川及生態之美，還有透過回收物品製作的燈飾打造的「永續綠洲燈區」，呈現南投在環境永續方面的堅持和努力。
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