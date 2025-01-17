板橋435訪春神 巨大桌遊、DIY手作體驗

新北市板橋435藝文特區（下稱435園區）將於1月18日至2月2日，舉辦「蛇來蛇去～蛇到435訪春神！」新春系列活動，除了大師揮毫領春聯、未來明信片、新春電影院、親子桌遊及DIY體驗活動外，還有三位「值星春神」躲藏在435園區裡，等待走春的朋友來發現。

文化局表示，1月18、19日由陳錦木大師揮毫贈春聯開始暖春，每日限定200位贈送名額；435園區歷年來深受民眾喜愛的經典新春活動「未來明信片」，亦從1月18日開跑，邀大家向「未來的自己與親友對話」，今年活動特地延長至兒童節假期4月6日止。此外，435園區特別邀請新天鵝堡桌遊公司，規劃「親子同樂桌遊教養課」、「巨大桌遊」及「桌遊隨到隨玩」等活動，希望透過桌遊讓大小朋友們在歡樂的春節連假一同腦力激盪，從「玩中學」的方式共度寓教於樂的時光。

而435園區進駐的藝術家與設計工作者，今年也推出DIY體驗工作坊，涵蓋了絹印版畫、陶瓷彩繪、銅片熔接、錫板捏塑、創意拼貼及浮水畫創作等多種藝術形式，從1月31日至2月2日，讓大家來435園區與值星春神玩躲貓貓之餘，還能帶回親自手作的藝術品。此外，新春電影院將於1月30日、1月31日枋橋大劇院登場。

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