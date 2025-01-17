快訊

黃麟凱22：02槍決時間太晚？ 原來律師連出多招打亂安排

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

陸客團來台 北市：大巨蛋演唱會、賽事帶動遊客

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市迪化街商圈。圖／北市觀傳局提供
台北市迪化街商圈。圖／北市觀傳局提供

中國大陸文旅部官網今天上午宣布，將恢復福建、上海居民團客赴台旅遊。台北市旅遊及旅館業者摩拳擦掌，樂見陸團客來台。北市產發局盤點境內商圈、夜市等接地氣的文化交流外，也推薦新地標大巨蛋，藉由演唱會、大型賽事帶動更多遊客。

台北市產發局長陳俊安表示，台北市有各具特色的65處商業密集地區及51 處商圈、16個夜市，也吸引眾多國內外遊客，並以「商圈廊帶」大帶小模式，結合商圈活動和節日，創造更具規模的商圈經濟，也舉辦超過90場以上商圈活動。

陳俊安說，尤其輝達執行長黃仁勳也熱愛台北夜市美食，包含寧夏夜市、臨江街夜市等，市府也舉辦15年「台北夜市打牙祭」，以夜市美食來跟觀光客做更接地氣的文化交流，也吸引海內外觀光客踴躍品嘗。

另外，陳俊安也說，近年大巨蛋落成成為北市新地標，替整體觀光、商圈及旅宿業等相關行業注入強勁動能，而且在舉辦天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，估計已造就高達近40億元經濟效益，藉著演唱會及大型國際賽事帶動，吸引更多國外遊客探訪台北。

陳俊安強調，台北北不管是商圈、夜市、店家等都已做好準備，迎接陸客來台旅遊。

台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影
台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影

陸客

延伸閱讀

黃仁勳：Blackwell需求很強 台灣45座工廠賣力幫輝達

懶人包／黃仁勳來台四大焦點！輝達總部位置、美食地圖與輝黃概念股一文看

民眾擠爆逢甲夜市爭睹黃仁勳 他怒轟亂象丟臉：竟還攔路要錢

黃仁勳遭圍困Cheap批丟臉 逢甲夜市曝本尊讚「熱情奔放」、有機會再來

相關新聞

福建、上海陸客搜索赴台遊增最多6倍 兩岸業者已開始對接

大陸文旅部官網17日一早公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），隨後大陸相關旅行平台上，上海和福建廈門、福州...

恢復陸客團 王金平籲「政府應善用」：推動兩岸正常和善來往

大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。立法院前院長王金平17日對此表示，這...

陸客將恢復來台 徐榛蔚籲中央啟動溝通平台互惠

大陸文化和旅遊部今公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，花蓮縣長徐榛蔚表態，支持恢復陸客來台觀光，為花蓮觀光注入新活...

【重磅快評】陸客團放行 但先別奢望台灣禁團令能解除

大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，觀光業者久旱望雲霓自然鼓掌叫好。但拗了半天要國台辦先出團，否則禁團令絕...

陸客團來台 北市：大巨蛋演唱會、賽事帶動遊客

中國大陸文旅部官網今天上午宣布，將恢復福建、上海居民團客赴台旅遊。台北市旅遊及旅館業者摩拳擦掌，樂見陸團客來台。北市產發...

陸開放閩、滬團遊台灣 陳玉珍：我方應解禁團令

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨立委陳玉珍今日表示，這是非常正面的訊息，盼陸委會跟交通旅遊單位接球，既然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。