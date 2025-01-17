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陸客團來台 北市：大巨蛋演唱會、賽事帶動遊客
中國大陸文旅部官網今天上午宣布，將恢復福建、上海居民團客赴台旅遊。台北市旅遊及旅館業者摩拳擦掌，樂見陸團客來台。北市產發局盤點境內商圈、夜市等接地氣的文化交流外，也推薦新地標大巨蛋，藉由演唱會、大型賽事帶動更多遊客。
台北市產發局長陳俊安表示，台北市有各具特色的65處商業密集地區及51 處商圈、16個夜市，也吸引眾多國內外遊客，並以「商圈廊帶」大帶小模式，結合商圈活動和節日，創造更具規模的商圈經濟，也舉辦超過90場以上商圈活動。
陳俊安說，尤其輝達執行長黃仁勳也熱愛台北夜市美食，包含寧夏夜市、臨江街夜市等，市府也舉辦15年「台北夜市打牙祭」，以夜市美食來跟觀光客做更接地氣的文化交流，也吸引海內外觀光客踴躍品嘗。
另外，陳俊安也說，近年大巨蛋落成成為北市新地標，替整體觀光、商圈及旅宿業等相關行業注入強勁動能，而且在舉辦天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，估計已造就高達近40億元經濟效益，藉著演唱會及大型國際賽事帶動，吸引更多國外遊客探訪台北。
陳俊安強調，台北北不管是商圈、夜市、店家等都已做好準備，迎接陸客來台旅遊。
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