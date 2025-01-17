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京華城「很頭痛！」李四川：來三層崎看花海心情就很好

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
有「台版富良野」美譽的北投三層崎花海今天開幕。記者楊正海／攝影
有「台版富良野」美譽的北投三層崎花海今天開幕。記者楊正海／攝影

位於台北大屯山下的三層崎公園，有「台版富良野」美譽，三層崎花海今天開幕，持續至3月31日，目前花況已經開至六、七成，春節期間將值賞花高峰期。台北市副市長李四川上午參加開幕式，語帶輕鬆地說，前兩天還在因京華城的案子「很頭痛」，來到三層崎看到花海心情就很好，希望全台民眾過年來走走，「台北不是只有京華城」。

北市公園處表示，三層崎花海隨著山坡起伏的地形，其中薰衣草像是彩色波浪；石竹代表夢想新生；雞冠花和大理花則寓意富貴吉祥；銀葉菊、孔雀草象徵堅韌與永恆，四季秋海棠代表愛與希望的長久，與花海一同綻放春意。

李四川表示，花海活動對推動北投區的繁榮發展非常重要，花展期間提供從北投捷運站至三層崎的接駁車，讓大家輕鬆抵達這片彩色浪花海。他說，前一陣子去日本，感受到日本四季都有不同顏色，也建議公園處對行道樹的喬木選擇，可以考慮樹葉顏色在不同季節的變化，如日本的銀杏、敦化南路的欒樹，可以讓台北市四季都有不同顏色。

公園處表示，活動另推出「花展活動摺頁」，推薦北投周邊在地人氣景點，如結合美食、音樂與河岸風光的「關渡碼頭貨櫃市集」、自然、人文薈萃的「關渡宮」及「北投文物館」等在地必訪景點，增添多元的魅力。

另外，為了讓外地來訪的觀光客及本地市民朋友們對花展和在地文化留下深刻印象，今天還特別推出全新活動「探花集章之旅」電子集章抽獎。只要參與「花IN台北」相關活動，就能收集電子印章並有機會參加抽獎。

有「台版富良野」美譽的北投三層崎花海今天開幕，副巿長李四川（中）上午參加開幕式。記者楊正海／攝影
有「台版富良野」美譽的北投三層崎花海今天開幕，副巿長李四川（中）上午參加開幕式。記者楊正海／攝影

京華城 柯文哲

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