京華城「很頭痛！」李四川：來三層崎看花海心情就很好

位於台北大屯山下的三層崎公園，有「台版富良野」美譽，三層崎花海今天開幕，持續至3月31日，目前花況已經開至六、七成，春節期間將值賞花高峰期。台北市副市長李四川上午參加開幕式，語帶輕鬆地說，前兩天還在因京華城的案子「很頭痛」，來到三層崎看到花海心情就很好，希望全台民眾過年來走走，「台北不是只有京華城」。

北市公園處表示，三層崎花海隨著山坡起伏的地形，其中薰衣草像是彩色波浪；石竹代表夢想新生；雞冠花和大理花則寓意富貴吉祥；銀葉菊、孔雀草象徵堅韌與永恆，四季秋海棠代表愛與希望的長久，與花海一同綻放春意。

李四川表示，花海活動對推動北投區的繁榮發展非常重要，花展期間提供從北投捷運站至三層崎的接駁車，讓大家輕鬆抵達這片彩色浪花海。他說，前一陣子去日本，感受到日本四季都有不同顏色，也建議公園處對行道樹的喬木選擇，可以考慮樹葉顏色在不同季節的變化，如日本的銀杏、敦化南路的欒樹，可以讓台北市四季都有不同顏色。

公園處表示，活動另推出「花展活動摺頁」，推薦北投周邊在地人氣景點，如結合美食、音樂與河岸風光的「關渡碼頭貨櫃市集」、自然、人文薈萃的「關渡宮」及「北投文物館」等在地必訪景點，增添多元的魅力。