年關將至 議員王威元媒合企業、青年組織助獨老度寒冬

春節將至，冷氣團持續發威，新北市議員王威元媒合利冠食品及鐿豐食品，第5年捐贈暖心湯品，14日和今天送出近千份「羊肉爐」及「魷魚螺肉蒜湯」，為新北市三重、蘆洲區的獨居長者及老人共餐據點送上冬日的溫暖與節日的祝福。長者直呼，「這碗湯喝下去，心都暖了！」

這次Taiwan Youth Leadership Council Donation Form UBI 台灣青年領導組織也響應，由成員曾君祐代表捐贈上百件寒冬暖衣，讓長者們在寒冬中倍感溫馨。

王威元說，感謝利冠食品及鐿豐食品的支持，呼籲更多善心人士與企業加入行善行列，一起為社會注入更多愛與希望。 長者們收到熱騰騰的湯品與保暖衣物也暖進心坎裡，「看到長輩們臉上的笑容，便是最大的回饋。」

王威元表示，連續五年舉辦送暖行動，希望透過這樣的善舉，讓弱勢族群在寒冬中感受到來自社會的溫暖，台灣青年領導組織加入，也為公益注入了更多活力與創新。

王威元承諾，將繼續推動公益行動，與各界攜手，讓更多人參與到這份送暖行列中。他希望愛與關懷能如涓涓細流，持續溫暖新北市的每個角落，讓更多人感受到幸福的陪伴與支持。