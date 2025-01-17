新北擬修法 3情形強制送醫防憾事

新北去年拒絕送醫達3萬3678件，不少當事人或家屬拒絕送醫，恐導致不可逆傷害。新北市府預告修正「新北市緊急傷病患救護作業準則」，對患者傷病顯不合理有受虐與暴力脅迫之虞，或未緊急送醫恐導致嚴重傷害、依法應強制救護送醫者等3類，可強制送醫。

新北每年119報案量高達60萬通，救護人員到場時，不是每件都會願意送醫，消防局統計，2024年拒送醫案例，大部分是患者症狀改善、代為報案但無大礙拒送醫，或後送醫院不是患者就診病歷處及家屬放棄急救等。

新北訂有「新北市緊急傷病患救護作業準則」7年，第一線消防救護與社工人員實務上，發現有些緊急傷病患家屬拒送醫，但傷病情況顯不合理，有些傷病情況危急，如沒即時做醫療救護處理恐導致嚴重傷害。

板橋中隊日前就遇過意識昏迷患者，到場後量測血糖值顯示過低無法測量，緊急處置後意識好轉後原本拒送醫，經救護人員勸說才就醫，發現是肺炎感染。

新北市衛生局表示，精神衛生法訂有強制救護送醫相關規定，但未有專法，有必要區分拒絕救護送醫及強制救護送醫規定，以利第一線人員執勤參考，預告期20日後，將送法規會審議。

台北市消防局目前未研議修法，對送醫規定頗嚴謹，非經當事人同意不能強制送醫，例如依精神衛生法，須要醫師同意，才能護送就醫；另，依行政執行法，對危及生命身體只能管束或送派出所，不能強制送醫。

律師林思宇認為，從法律角度，作業準則立意良善，對第一線執行任務同仁更有保障。是否有違反人權或強制疑慮？林說，出發點是為保障生命身體安全，基本上不會違反人權；強制罪是使人行無義務之事，此舉是避免當事人生命身體法益受傷害，與強制罪規範意旨有別。