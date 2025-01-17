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板殯說明會癱瘓 侯友宜：必要會加開

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北報導
新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，昨天有眾多板橋里長號召居民癱瘓板殯優化說明會。板殯所在地新海里的里長宋靜庭感慨反對團體癱瘓說明會，讓議題無法被討論。記者李成蔭／攝影
新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，昨天有眾多板橋里長號召居民癱瘓板殯優化說明會。板殯所在地新海里的里長宋靜庭感慨反對團體癱瘓說明會，讓議題無法被討論。記者李成蔭／攝影

新北板橋殯儀館前晚開首場優化說明會，現場氣氛火爆，最後不歡而散。新北市長侯友宜說，板殯下一步如何走，很多里長、里民反映希望不要再拖，「總要有個結果」，周六還有一場說明會，有必要會加開，盼大家一起面對。

市議員周勝考要求遷建，前晚號召群眾抗議癱瘓說明會，殯葬處官員無法做完簡報，說明會被迫提早結束。支持原地改建的市議員劉美芳說，遷移問題始終沒有進展，「有頭髮誰想當禿子？」說明會現場出現翻桌、吹哨等干擾行為，癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行，部分里長是迫於人情壓力出面，這種現象令人遺憾。

民政局表示，尊重每個人意見，周六上午第二場說明會將如期舉行，不會放棄任何與地方溝通的機會。

對於被指率眾干擾說明會，周勝考說，近日接到許多打氣電話，鼓勵他要堅持下去，因為缺乏合法程序，說明會無效，板橋殯儀館不能擴建，一定要走遷移一途，否則擴建量體太大，對板殯周邊居民影響是雪上加霜。

侯友宜昨受訪談及板殯說明會一事，侯說，才剛開第一場說明會，難免有不一樣聲音，市府願意傾聽、尊重，並多加溝通，不會只辦一場，周六說明會將續辦，有必要會加開，希望能圓滿解決，讓板殯有個美好結果。

先前傳出要將板橋殯儀館遷到八里，侯說，目前議題變成非常發散，很多傳聞不是事實，市府會多辦幾場說明會，促成各方對話。

侯友宜 殯儀館 殯葬處 溝通

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