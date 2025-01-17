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集應廟寫ESG報告 拚永續發展
政治大學與木柵集應廟合作推動社會責任與環境永續發展，木柵集應廟將成為全台首間撰寫ESG（環境、社會與治理）報告的華人廟宇，開創宗教團體融入永續框架里程碑。
政大華人宗教研究中心主任林振源表示，政大是全國唯一設有宗教研究所的國立大學，並擁有華人宗教研究中心。2年前與木柵、景美集應廟簽署3年合作計畫，前2年聚焦傳統議題，今年合作結合ESG理念，包括半年期的碳盤查，並共同撰寫碳盤查報告、及符合國際標準的ESG報告書，讓宗教所學生實際參與社會實踐，具示範性。
見證這場創新實踐的北市議長戴錫欽表示，台灣宮廟逐步轉型，除信仰中心，已承擔募資與社會救助等多元社會責任，並融入環境永續理念，如減少金紙與推廣電子鞭炮等。
政大校長李蔡彥表示，政大也於今年出版首本永續報告書，這次政大宗教所結合學術專業，與木柵、景美集應廟合作，透過學術能量助力宮廟發展。
木柵集應廟常務委員張裕泰說，宮廟一般被認為保守並被看為家廟，未來希望更加蛻變，盼透過ESG報告書的撰寫與推廣，保留過去的傳統文化，也能跟上時代，如環境責任的兼顧。
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