北市春節疏運出爐 計程車起跳加收30元

今年春節連假，北市交通局祭出多項春節交通疏運措施，包含調整停車費率、計程車實施春節運價加收30元等；針對車流量高路段也會有交通疏導，近年也觀察到，台北市區年節期間車流稍增加，提醒用路人注意。

北市交通局交通治理科長林育生表示，春節疏運分春節前、返鄉、假期中及收假四階段。即日起至1月25日春節前，多為採買、送禮車流，因應人車潮集中傳統市場、大賣場及百貨公司，特別是迪化年貨大街周邊，即日起至27日將調高周邊停車場費率40元至80元不等。

連假前返鄉及春節期間，交通局也會隨時調整號誌，警力會視車流提前到崗、延後收勤疏運。林育生說，雖依往年數據顯示，北市區春節整體車流量下降，但近年也觀察到，市區部分路段車流有稍微增加，以大型廟宇、自然景點走春為主。

他舉例，近年春節期間，關渡宮、陽明山、故宮及信義商圈等，還有西門商圈人車潮都有成長趨勢，去年就達到60萬人次。至於年節期間，除夕當天路邊停車格不收費，其餘照假日模式收費。

台北市區公車從1月28至2月2日將調降營運班次，並加強YouBike調度；計程車從1月22到2月2日實施春節運價，起跳價增加30元。至於春節收假交通疏導，重點在交流道、轉運站、機場周邊，會隨時監控，若有突發狀況則即時處理。