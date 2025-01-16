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管制工地機具排黑煙有成 北市環保局指陳情大幅降

中央社／ 台北16日電

北市環保局表示，推動施工機具排煙管制有成，民眾陳情營建工地機具排放黑煙的件數大幅減少6成7；民國113年檢測267台機具，其中98%取得金級標章。

環保局今以新聞稿表示，起重機、挖土機、推土機等近年來每年進駐約700輛次以上，多為租賃且流動性高、難掌握，大部分為柴油引擎，若機具老舊且欠缺保養，在運轉過程中，將有排放黑煙污染空氣疑慮。

環保局表示，106年起率先推行施工機具排煙檢測作業，並依據環境部「施工機具清潔排放自主管理標章規範」加強推動及輔導轄內營建工地施工機具取得清潔排放自主管理標章。

環保局說，113年共計檢測267台施工機具，其中98%取得金級標章（等同於符合最新環保6期使用中柴油車標準）；經統計，營建工地機具排放黑煙案的市民陳情件數，相較112年也大幅減少6成7。

環保局統計，歷年檢測約1800輛次的施工機具，並持續追蹤，讓相關廠商加強機具維護保養、汰換老舊機具等，符合金級標章者自108年的59.8%，提升至113年的98.5%，創歷年新高。

環保局說明，施工機具目前還沒訂排氣標準，為強化施工機具管制，除透過環評要求及加強輔導機具取得自主管理標章外，也透過劃設第三期空氣品質維護區擴大管制污染機具，1月1日至6月30日期間將針對違規者寄送勸導單，並將於7月1日開始執法，違規者最高可處6萬元罰鍰。

主管 環保局

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