交通優惠助力雙北世壯運 參賽者賽會間搭Uber祭折扣

雙北世壯運將於5月17日至5月30日登場，為便利參賽選手，主辦單位提供多元交通選擇及優惠乘車方案，參賽選手可利用特定優惠碼享受最高100元的乘車折扣。北市體育局表示，目前已有逾3萬人報名參加，報名截止日為2月17日，還有部分運動項目仍有名額，歡迎民眾報名。

體育局表示，為讓每位參賽選手都能更多元方便的交通選擇，世壯運賽會期間，參賽選手輸入大會提供乘車優惠序號搭乘Uber，即可享8折乘車優惠，單趟行程最高可折抵100元，共4萬組序號，每個序號最多可使用5趟，若國外旅客於桃園機場範圍開啟Uber APP，即發送1則英文版世壯運專屬優惠序號，世壯運賽會致力提供便利的交通服務。

蔣萬安、侯友宜今天也邀請37位駐台機構及外國商會代表一起體驗台灣人發明的木球運動，蔣也提到，去年3月世壯運團隊赴紐西蘭奧克蘭市參加「紐西蘭台灣日」活動宣傳2025雙北世壯運報名，也用木球體驗讓現場僑胞及外國友人感受到濃濃的台灣味，今天這場木球友誼賽邀請到駐台使節一同參與及體驗，歡迎駐台使節相約朋友一起報名參加。

體育局統計，目前雙北世壯運已有137國、超過3萬名選手報名，報名將於2月17日截止，木球及其他運動種類尚有報名名額，民眾可把握最後報名機會，上網報名。