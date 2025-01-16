北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人
今年是台北市消防局成立30周年，為表彰北市消防同仁貢獻，消防局今天下午2時，在中油國光會議廳舉行119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，蔣萬安市長親自主持。
金龍獎是北市消防工作的最高榮譽獎項，消防局從3千多名消防、義消同仁中，遴選出30名在工作表現優異的同仁接受市長表揚。
蔣萬安特別表揚消防局在救災救護方面的努力，2024年急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數達150人，同年由台灣急診醫學會緊急醫療救護委員會評選，北市消防局緊急救護學院，榮獲台灣急診醫學會2024年EMS金梧桐獎，彰顯在緊急救護領域上的卓越成就。
另外北市消防局在遠見雜誌2024年競爭力評比「公共安全與消防」及「醫療衛生」指標中，六都排名第1，更榮登綜合競爭力總榜冠軍。
國際交流上，北市去年4月舉辦2024台北國際消防救災救助技術交流研討會，邀請美國、日本及新加坡等國際搜救隊參加，去年9月舉辦「2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會」，日本、韓國、菲律賓等9個國家的13個城市與12個組織，以及國內災害防救領域產官學界專家學者參與盛會，互相交流、精進災害防救策略。
北市消防局表示，為強化科技救災，添購紅外線熱影像空拍無人機、救災機器人、移動式遙控砲塔，面對複合型災害時，更能精準指揮調度並保護前線人員安全。同時自今年起推動「職業安全衛生防護計畫」，提升北市消防人員執行業務安全、身心健康管理、教育訓練和駐地環境安全，達到安全執勤，以持續守護市民生命安全。
蔣萬安特別感謝去年協助推動消防市政有功的民間團體代表及善心人士，包括北市關渡宮、松山慈惠堂、台北葫蘆寺、松山慈祐宮、北市文昌宮等53個民間團體及善心人士；及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等，去年慈善團體及善心人士愛心捐贈的救護車、消防車、各式救災救護裝備器材及訓練經費等，高達1億836萬餘元。
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