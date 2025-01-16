北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人

今年是台北市消防局成立30周年，為表彰北市消防同仁貢獻，消防局今天下午2時，在中油國光會議廳舉行119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，蔣萬安市長親自主持。

金龍獎是北市消防工作的最高榮譽獎項，消防局從3千多名消防、義消同仁中，遴選出30名在工作表現優異的同仁接受市長表揚。

蔣萬安特別表揚消防局在救災救護方面的努力，2024年急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數達150人，同年由台灣急診醫學會緊急醫療救護委員會評選，北市消防局緊急救護學院，榮獲台灣急診醫學會2024年EMS金梧桐獎，彰顯在緊急救護領域上的卓越成就。

另外北市消防局在遠見雜誌2024年競爭力評比「公共安全與消防」及「醫療衛生」指標中，六都排名第1，更榮登綜合競爭力總榜冠軍。

國際交流上，北市去年4月舉辦2024台北國際消防救災救助技術交流研討會，邀請美國、日本及新加坡等國際搜救隊參加，去年9月舉辦「2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會」，日本、韓國、菲律賓等9個國家的13個城市與12個組織，以及國內災害防救領域產官學界專家學者參與盛會，互相交流、精進災害防救策略。

北市消防局表示，為強化科技救災，添購紅外線熱影像空拍無人機、救災機器人、移動式遙控砲塔，面對複合型災害時，更能精準指揮調度並保護前線人員安全。同時自今年起推動「職業安全衛生防護計畫」，提升北市消防人員執行業務安全、身心健康管理、教育訓練和駐地環境安全，達到安全執勤，以持續守護市民生命安全。