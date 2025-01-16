快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

年關將近慎防詐騙 新北瑞芳警分局進入企業辦識詐講座

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳警分局持續宣導防詐騙，期盼提升民眾的防詐意識，保障民眾財產安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局持續宣導防詐騙，期盼提升民眾的防詐意識，保障民眾財產安全。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局持續推動新北市長侯友宜及警察局長廖訓誠「百工百業領導人識詐宣導信件」，傳遞給轄區內各行各業的領導人，這次來到位於瑞芳工業區內的「宏益玻璃科技股份有限公司」與瑞芳分局派出的「識詐專家」，合作向公司所屬主管宣導常見詐騙手法及防範措施，並向公司內的員工及外籍人士進一步宣導，提升識詐能力。

瑞芳分局偵查隊先將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」等詐騙案件較常發生手法，並以真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，將詐騙手法一一解析，之後進行有獎徵答活動，宣導現場響應相當熱烈，更增加參與者防範詐騙的印象。

瑞芳警分局分局長李智源提醒，員工是公司的重要資產，受到詐騙侵害無心工作，也會是企業的損失，對於內部防詐意識逐漸抬頭，顯見大家對於防詐有很強烈的共識，相信藉由散播識詐觀念到各行業中，讓每位企業員工都成為識詐種子教官，再拓展至家庭、朋友圈，逐步讓防詐意識在各處萌芽，讓民眾財產安全受到保護。

瑞芳 詐騙

延伸閱讀

新北環狀線向中工求償 新北議員籲也該向驗收的北市府提告

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

新北11高階警官異動今布達 劉和然勉堅定執法勇面挑戰

輝達亞洲總部在台北？蔣萬安未鬆口、侯友宜盼來新北

相關新聞

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰...

交通優惠助力雙北世壯運 參賽者賽會間搭Uber祭折扣

雙北世壯運將於5月17日至5月30日登場，為便利參賽選手，主辦單位提供多元交通選擇及優惠乘車方案，參賽選手可利用特定優惠...

北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人

今年是台北市消防局成立30周年，為表彰北市消防同仁貢獻，消防局今天下午2時，在中油國光會議廳舉行119消防節慶祝大會暨金...

北市一年回收水超過500萬噸 省下逾2千座奧運泳池水

台北市迪化及內湖2座污水處理廠，處理家戶產生的生活污水，並將部分放流水再生成為可再利用的回收水，每日分別可產製1萬至2萬...

新北環狀線向中工求償 新北議員籲也該向驗收的北市府提告

環狀線鑑定結果日前出爐，認為中華工程未按圖施工，雙北決議一起向中工求償，目前將進入司法程序。新北市多位議員認為，鑑定報告...

慶祝119消防節 蔣萬安宣布：成功爭取563名消防人力

台北市長蔣萬安下午出席「119消防節暨金龍獎頒獎典禮」向所有消防同仁及獲獎者表達最高敬意與感謝。蔣萬安表示，今年是北市消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。