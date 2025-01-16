年關將近慎防詐騙 新北瑞芳警分局進入企業辦識詐講座

瑞芳警分局持續推動新北市長侯友宜及警察局長廖訓誠「百工百業領導人識詐宣導信件」，傳遞給轄區內各行各業的領導人，這次來到位於瑞芳工業區內的「宏益玻璃科技股份有限公司」與瑞芳分局派出的「識詐專家」，合作向公司所屬主管宣導常見詐騙手法及防範措施，並向公司內的員工及外籍人士進一步宣導，提升識詐能力。

瑞芳分局偵查隊先將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」等詐騙案件較常發生手法，並以真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，將詐騙手法一一解析，之後進行有獎徵答活動，宣導現場響應相當熱烈，更增加參與者防範詐騙的印象。

瑞芳警分局分局長李智源提醒，員工是公司的重要資產，受到詐騙侵害無心工作，也會是企業的損失，對於內部防詐意識逐漸抬頭，顯見大家對於防詐有很強烈的共識，相信藉由散播識詐觀念到各行業中，讓每位企業員工都成為識詐種子教官，再拓展至家庭、朋友圈，逐步讓防詐意識在各處萌芽，讓民眾財產安全受到保護。