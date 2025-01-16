北市一年回收水超過500萬噸 省下逾2千座奧運泳池水

台北市迪化及內湖2座污水處理廠，處理家戶產生的生活污水，並將部分放流水再生成為可再利用的回收水，每日分別可產製1萬至2萬噸，成為城市中的隱藏版第二水源。衛工處表示，去年回收水用量超過500萬噸，省下相當於4.1萬人一整年的自來水用水量，回收水使用量創歷年新高。

衛工處設施管理科長張賢德表示，衛工處專責收集並處理台北地區的生活污水，在妥善處理至符合國家放流水標準後，排放至河川或海洋回歸自然水體，北市府積極推廣回收水，作為民生次級用水使用，所節約的自來水則可供應民生必需，減緩夏季枯水期缺水的衝擊。

張賢德指出，衛工處積極推廣回收水的使用，各廠站均使用回收水進行設備清洗、降溫，及沖洗周邊環境、地坪等，也定期將回收水載運至污水處理廠周邊7所合作學校使用。

此外，北市府更規範公共工程施工地點鄰近迪化廠及內湖廠一定距離之承攬廠商，於執行工地清潔灑水、車輛沖洗及公園、路樹澆灌水源，須採用迪化廠及內湖廠所產製之回收水，促使施工廠商配合使用，並定期主動邀集2個污水廠周邊機關及相關民間廠商，進行「回收水取用推廣說明會」詳細說明回收水質及用途，期待開發潛在回收水使用需求單位。