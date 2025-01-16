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新北瑞芳公所歲末關懷獨老 薩克斯風演奏讓長者懷舊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長帶隊歌唱協會來到獨居長者家演奏薩克斯風，懷舊歌曲讓長者感動不已。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區長帶隊歌唱協會來到獨居長者家演奏薩克斯風，懷舊歌曲讓長者感動不已。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區公所今(16)日與公所替代役還有志工一行人，寒冬送暖關懷區內獨居老人，由瑞芳區長楊勝閔帶隊關懷包括龍川里、新峰里、柑坪里的多位獨居長者，帶了抗寒物資、手工皂、護唇膏、棉被多樣物品協同公所替代役前往長者家裡進行關懷訪視，更邀請歌唱協會在長者面前演奏薩克斯風，經典懷舊歌曲一首又一首，讓長者激動不已。

這次的獨居長者關懷，除了物資上的協助外，歌唱協會理事長和志工許螺花共同演奏薩克斯風樂曲，如望春風等等懷舊歌曲，獨居長者們又驚又喜，非常開心能感受到如此溫馨的關懷活動，甚至要將音樂錄製起來留念，激動的快要流下眼淚。

瑞芳區區長楊勝閔說，今天帶來許多禦寒物資，還有替代役來一起關心慰問獨居的長者，陪他們說說話，聊聊天，還有薩克斯風演奏。期盼未來能夠持續給予獨居長者物質上和精神上的關懷，希望能讓獨居長者開心度過寒冬，過個好年。

獨居老人 瑞芳

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