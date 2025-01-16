新北環狀線向中工求償 新北議員籲也該向驗收的北市府提告

環狀線鑑定結果日前出爐，認為中華工程未按圖施工，雙北決議一起向中工求償，目前將進入司法程序。新北市多位議員認為，鑑定報告說中工有問題，不代表監工、驗收的台北市政府沒有問題，但新北面對北市卻常常矮一截，難道要等到法院判定中工沒有責任，才能向北市求償？應該施工、監工與驗收單位都要提告。

捷運局長李政安強調，根據第三方公正單位鑑定報告，是中工未按圖施工，如果像其他單位求償，可能導致中工卸責，有任何疏失，只要有證據該追究會追究到底，將採取法律訴訟求償。

新北市目前正在審議軌道建設基金，無黨議員蘇泓欽指出，環狀線是北市發包，品質沒有顧好，最後地震壞掉，但目前修復費加上營運損失19.27億元，卻是由新北支付，不合理。

民進黨議員翁震州也說，這些損失要用新北災害預備金分兩年支付，這麼多費用，可能導致災害準備金不足，台北市經費預算這麼多，是他們委託給中華工程，為何不用負責？

翁震州說，全案將進入訴訟，依照三級三審制度，萬一最後法院認定不是中工問題，而是台北市政府，要等到那時候才提告嗎？為何不在一開始就是施工、監工、驗收三單位一起告？

民進黨議員廖宜琨也說，報告說中華工程有問題，不代表驗收、監造沒有問題，新北市不能遇到台北市就矮一截。

李政安表示，環狀線委託鑑定，確認是中華工程問題，不能推測北市有有問題，若去告非廠商，廠商可能會主張不是自己責任，目前會照鑑定報告有的來追償。

李政安強調，他尊重議員講法，但報告沒有議員所說，他強調，有任何疏失，有證據該追究會追究到底。

新北捷運局表示，新北市態度非常明確，是誰的疏失，絕對究責到底，已在1月3日發函北市府，台北捷運局1月6日發函中華工程要求給付新北市府求償費用，1月14日台北捷運局邀集中華工程舉行損害賠償磋商會議，雙北市將共同向中華工程提告，盡速求償19.27億，維護市民權利。