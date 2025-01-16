累積30年功力 墨池書法社聯展新北汐止公所展出

新的一年，汐止區公所二樓的藝文走廊這次展出的是墨池書法社的成果展，主要是因為書法社的一位學員，是公所防災企業的合作伙伴，在因緣際會下，將學員的作品展出，70幅書法作品，都是學員累積30年的功力展現，今(16)日開幕儀式上，汐止區長林慶豐也邀請洽公民眾停下腳步欣賞，展出時間一直持續到2月底。

汐止區長林慶豐表示，今天很榮幸在公所藝文走廊欣賞到由黃木蓮老師指導的「墨池書法社」社員的書法創作，這次展覽橫跨公所1至3樓，讓每一位來洽公的民眾，都能近距離沉浸於傳統書法藝術的魅力與內涵。

林慶豐提到，這次參展的書法家中，還包括公所的防災企業合作夥伴─合潤股份有限公司的劉建茂董事長，他不僅在企業經營中展現了卓越的專業能力，更積極參加防災社區活動，並鼓勵員工參加防災士培訓，將防災理念深植於企業文化之中，在企業經營上展現專業的同時，在書法藝術領域也有著深厚造詣，可以說是文武雙全。

因緣際會發現劉建茂董事長也是書法名家，30年的書法功力不容易而促成了這次展出，其中劉建茂除了篆書、隸書、草書、行書、楷書之外，還秀出甲骨文作品，和大家分享書法之美。

合潤股份有限公司董事長劉建茂說，很榮幸受到汐止區公所的邀請，墨池書法社已經有近30年，每位學員剛好利用這機會成果發表，也要特別感謝汐止區長林慶豐對於藝文活動的推廣，將過年的黃金檔期提供墨池書法社展出。