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慶祝119消防節 蔣萬安宣布：成功爭取563名消防人力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席「119消防節暨金龍獎頒獎典禮」。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午出席「119消防節暨金龍獎頒獎典禮」。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安下午出席「119消防節暨金龍獎頒獎典禮」向所有消防同仁及獲獎者表達最高敬意與感謝。蔣萬安表示，今年是北市消防局成立30周年，市府持續強化消防體系，成功爭取增加563名員額的人力，目的是減輕同仁工作負擔，成為消防夥伴最堅強的後盾。

蔣萬安指出，根據113年天下雜誌永續幸福城市大調查，台北市在全國公共安全指標上名列前茅。此外，研考會去年年12月的最新民調顯示，市民對「公共安全與消防」的滿意度達76.7%，這些成績都要歸功於消防同仁及義消夥伴的無私奉獻。

蔣萬安說，今年開始，市府已擬定多項職業安全衛生措施，為消防同仁提供更好的支持，包含出勤執行業務、身心健康、教育訓練，以及駐地環境的安全改善等，希望全面提升消防員的工作環境與福祉。

蔣萬安表示，台北市也持續推動科技降災、科技防災，並購置多項最新設備，包括紅外線熱顯儀、空拍無人機、救災機器人等尖端科技裝備，幫助現場指揮官更即時掌握狀況，進行精準判斷與調度，提升救災效率。

蔣萬安也感謝所有愛心捐贈的單位與人士，他表示，去年來自社會各界的捐贈高達1億8百多萬元，包含救護車、消防車及各式裝備，這些捐贈大幅提升台北市的救災能力，這些愛心支持為城市的守護者提供了最有力的後援。

愛心 蔣萬安

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