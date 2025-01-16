新北汐止北港國小學童寫春聯 青銀共學揮毫迎春

就要過年了，利用學期末，今(16)日汐止的北港國小和汐止區農會四健會合作，舉辦迎新春寫春聯活動，農會書法特色家政班員到場教小朋友揮毫寫下吉祥話，青銀共學，小朋友寫春聯體驗書法之美，還可以帶回去貼在家裡，校園裡充滿過年氣氛。

活動結合創意闖關遊戲與書法展示，不但激發學生的學習興趣，更讓孩子們體驗書法之美，有大吉大利，還沾了金色墨水畫了橘子，增添喜氣，還有過年吉祥話，招財進寶筆畫多，卻也難不到這群小學生，寫出來的春聯超水準。

北港國小校長林素滿表示，喜蛇迎春，為孩子們舉辦過新年迎新年寫春聯的活動，讓他們體驗寫春聯的樂趣，非常感謝汐止區農會四健會帶來書法大師來教書法，真的很棒，小朋友都寫的非常開心，活動安排除了寫書法，還有透過故事了解春聯的起源與意義，讓孩子充分體驗書法傳統技藝。

汐止農會四健會攜手家政書法特色班來到北港國小，以「書韻傳承」為主題，為全體師生帶來一場寓教於樂的文化饗宴。活動結合創意闖關遊戲與書法展示，不僅激發了學生的學習興趣，更讓傳統文化在校園裡煥發新生機。

快過年了寫春聯，現場也讓孩子們發揮創意，設計屬於自己的新春祝福字畫，而低年級還有幼兒園小朋友則是說充滿祝福的吉祥話，換取象徵喜氣的春聯，青銀共學，讓傳統書法技藝傳承。