快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

新北汐止北港國小學童寫春聯 青銀共學揮毫迎春

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止北港國小迎新春寫春聯，讓孩子們發揮創意，設計屬於自己的新春祝福字畫。 圖／觀天下有線電視提供
汐止北港國小迎新春寫春聯，讓孩子們發揮創意，設計屬於自己的新春祝福字畫。 圖／觀天下有線電視提供

就要過年了，利用學期末，今(16)日汐止的北港國小和汐止區農會四健會合作，舉辦迎新春寫春聯活動，農會書法特色家政班員到場教小朋友揮毫寫下吉祥話，青銀共學，小朋友寫春聯體驗書法之美，還可以帶回去貼在家裡，校園裡充滿過年氣氛。

活動結合創意闖關遊戲與書法展示，不但激發學生的學習興趣，更讓孩子們體驗書法之美，有大吉大利，還沾了金色墨水畫了橘子，增添喜氣，還有過年吉祥話，招財進寶筆畫多，卻也難不到這群小學生，寫出來的春聯超水準。

北港國小校長林素滿表示，喜蛇迎春，為孩子們舉辦過新年迎新年寫春聯的活動，讓他們體驗寫春聯的樂趣，非常感謝汐止區農會四健會帶來書法大師來教書法，真的很棒，小朋友都寫的非常開心，活動安排除了寫書法，還有透過故事了解春聯的起源與意義，讓孩子充分體驗書法傳統技藝。

汐止農會四健會攜手家政書法特色班來到北港國小，以「書韻傳承」為主題，為全體師生帶來一場寓教於樂的文化饗宴。活動結合創意闖關遊戲與書法展示，不僅激發了學生的學習興趣，更讓傳統文化在校園裡煥發新生機。

快過年了寫春聯，現場也讓孩子們發揮創意，設計屬於自己的新春祝福字畫，而低年級還有幼兒園小朋友則是說充滿祝福的吉祥話，換取象徵喜氣的春聯，青銀共學，讓傳統書法技藝傳承。

春聯 朋友 汐止

延伸閱讀

新北限量Q版「交通平安」小神衣 即日起免費索取

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

昇恆昌新春揮毫活動 為旅客書寫春聯傳遞祝福

相關新聞

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰...

交通優惠助力雙北世壯運 參賽者賽會間搭Uber祭折扣

雙北世壯運將於5月17日至5月30日登場，為便利參賽選手，主辦單位提供多元交通選擇及優惠乘車方案，參賽選手可利用特定優惠...

北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人

今年是台北市消防局成立30周年，為表彰北市消防同仁貢獻，消防局今天下午2時，在中油國光會議廳舉行119消防節慶祝大會暨金...

北市一年回收水超過500萬噸 省下逾2千座奧運泳池水

台北市迪化及內湖2座污水處理廠，處理家戶產生的生活污水，並將部分放流水再生成為可再利用的回收水，每日分別可產製1萬至2萬...

新北環狀線向中工求償 新北議員籲也該向驗收的北市府提告

環狀線鑑定結果日前出爐，認為中華工程未按圖施工，雙北決議一起向中工求償，目前將進入司法程序。新北市多位議員認為，鑑定報告...

慶祝119消防節 蔣萬安宣布：成功爭取563名消防人力

台北市長蔣萬安下午出席「119消防節暨金龍獎頒獎典禮」向所有消防同仁及獲獎者表達最高敬意與感謝。蔣萬安表示，今年是北市消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。