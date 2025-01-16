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新北淡水清水巖祖師廟助弱勢發紅包 邀大師揮毫送春聯

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水清水巖祖師廟發放紅包關懷弱勢，期盼藉由活動讓弱勢感受到社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟發放紅包關懷弱勢，期盼藉由活動讓弱勢感受到社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆年節將近，不少人都會開始舉辦寫春聯活動，淡水的清水巖祖師廟也不例外，日前清水祖師廟裡人聲鼎沸，相當熱鬧，廟方請來書法老師到廟裡來揮毫，要贈送春聯給前來參拜的信眾，而另一頭，祖師廟也發放慰問金，給淡水區內的低收入戶，廟方表示希望藉此弘揚祖師爺濟世救人的精神。

淡水清水巖祖師廟副主委陳健三表示，當天是農曆十二月十五，因此廟裡也有舉辦法會，這一次除了找來書法老師發放春聯之外，還有廟裡的志工在每個月的初一到十五都會煮湯圓免費發給現場的信眾，在這寒冬當中更加溫暖，此外針對區內的低收入戶，進行紅包的發放，共有9百多戶，總共發放超過120萬元，希望能夠幫助弱勢。

清水巖祖師廟到處掛滿了春聯，讓祖師廟充滿了濃厚的過年氣氛，廟方表示，廟裡的錢都是由信眾捐獻而來，距離農曆春節剩下最後1周，藉由這樣關懷弱勢的活動，祖師廟也希望達到拋磚引玉的效果，能夠喚起更多的愛心，讓社會更加溫暖。

低收入戶 春聯 淡水

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