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新北抽驗春節應景食品 1件冷凍年菜不合格

中央社／ 新北16日電

新北市衛生局今天表示，抽驗餐飲業、賣場超市及傳統市場春節應景食品；並在抽驗網路購物平台販售的1件冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標不合格，已移請桃園衛生局要求下架。

衛生局下午舉行記者會表示，抽驗市場春節應景食品與冷凍年菜，共抽驗197件產品，項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素等。

其中，由網購抽驗的1件冷凍年菜佛跳牆（有效日期：2025年5月20日）檢出腸桿菌科超標不合格。可能原因包括製作過程中環境衛生不佳，或從業人員管理疏失等所造成。已移請製造廠商所轄桃園市衛生局，要求業者將同批號不合格產品下架。

食品藥物管理科長楊舒秦提醒，避免挑選顏色過於白或鮮艷的食品。若產品散發刺鼻氣味或不自然的味道，應避免購買。

衛生局副局長馬景野說，各區衛生所即日起免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃（三合一）簡易檢測試劑，可檢驗漂白劑、防腐劑、工業染色劑，數量有限，送完為止。

年菜 抽驗 衛生局

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