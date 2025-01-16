快訊

回台必訪夜市！黃仁勳今晚逛逢甲夜市 18:00現身這間店

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
警方攔查酒測，觸犯酒駕被依公共危險罪移送法辦者，各行各業都有。圖／聯合報系資料照片
警方攔查酒測，觸犯酒駕被依公共危險罪移送法辦者，各行各業都有。圖／聯合報系資料照片

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰里及派出所公布欄。新北市裁決處長李忠台表示，新北市酒駕案件不只有新北市民，有不少人來自外縣市，公告困難性不低，是否比照辦理，還要視北市實施情形後，再行檢討研議。

李忠台表示，新北市目前只要酒、毒駕累計兩次，就會在網頁公告累犯情形、照片，每個月至少會公布兩次，如果有特殊案件，也會加發新聞稿，強化宣導。

李忠台說，酒駕案件乃屬地主義，發生在新北的酒駕案件，有不少人住在外縣市，如果要公告在其住家周邊，跨縣市恐怕有其達成困難度，會再視執行情形檢討是否要跟進。

裁決處表示，因酒駕違規屬行為地管轄，市民於外縣市酒駕累犯，將無法於戶籍地所屬裁決機關網站查詢，本處曾建議中央主管機關建立全國共通性酒駕累犯查詢平台，惟迄今尚未建置。

新北市裁決處統計，新北市目前公布酒駕3次以上公告人數共321人。最多酒駕7次被公告者為鄭龍昇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 酒駕

延伸閱讀

台北市新規！酒毒駕累犯彩色列印、放大7倍　本尊相張貼鄰里

新北11高階警官異動今布達 劉和然勉堅定執法勇面挑戰

輝達亞洲總部在台北？蔣萬安未鬆口、侯友宜盼來新北

春節前7捷運站可打流感疫苗！北市今起加開18場免費快打站

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否...

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰...

新北抽驗197件春節應景食品 網購佛跳牆腸桿菌超標

新春佳節到來，新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果，共抽驗197件產品，有1件網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌...

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

農曆年將至，新北市鶯歌區公所辦理新春揮毫活動共同迎接蛇年的到來。活動邀集多位書法老師、彩繪藝術家共同參與齊筆揮毫創作，免...

雙北市長打木球宣傳世壯運 侯友宜祭3個月免費觀光公車

2025世壯運倒數120天，雙北市長侯友宜、蔣萬安今赴新莊體育館舉辦跨國木球友誼交流賽，為世壯運暖身。侯說，為讓參賽者在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。