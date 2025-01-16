北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰里及派出所公布欄。新北市裁決處長李忠台表示，新北市酒駕案件不只有新北市民，有不少人來自外縣市，公告困難性不低，是否比照辦理，還要視北市實施情形後，再行檢討研議。

李忠台表示，新北市目前只要酒、毒駕累計兩次，就會在網頁公告累犯情形、照片，每個月至少會公布兩次，如果有特殊案件，也會加發新聞稿，強化宣導。

李忠台說，酒駕案件乃屬地主義，發生在新北的酒駕案件，有不少人住在外縣市，如果要公告在其住家周邊，跨縣市恐怕有其達成困難度，會再視執行情形檢討是否要跟進。

裁決處表示，因酒駕違規屬行為地管轄，市民於外縣市酒駕累犯，將無法於戶籍地所屬裁決機關網站查詢，本處曾建議中央主管機關建立全國共通性酒駕累犯查詢平台，惟迄今尚未建置。

新北市裁決處統計，新北市目前公布酒駕3次以上公告人數共321人。最多酒駕7次被公告者為鄭龍昇。

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