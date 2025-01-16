新北增AI影像辨識警示系統 盼護無號誌路口安全

新北市交通局表示，市內去年底完成10處無號誌化路口AI（人工智慧）影像辨識警示系統避免碰撞事故，經實際測試示警約50%車輛會減速，平均每小時減速約6公里，提升路口安全。

新北市交通局今天發布新聞稿，交通局長鍾鳴時指出，依據事故分析資料顯示，無號誌路口主要肇事原因是駕駛人未依規定讓車。

鍾鳴時表示，依據道路交通安全規則規定汽車行駛至無號誌交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，雖已有標誌或標線，但仍有民眾未注意，因此透過智慧運輸科技輔助減少事故風險。

新聞稿中，新北市交通局專門委員林昭賢指出，部分路口車流量較少或空間不足設置號誌，且路口視距不佳導致事故頻傳，透過試辦增設AI影像辨識系統偵測支線道車輛，即時運算後透過LED（發光二極體）資訊可變標誌警示預告幹線道車輛提前減速。

林昭賢表示，目前AI影像辨識警示系統已在蘆洲、板橋、永和、新店及汐止共10處路口設置，未來視執行效果及事故改善情形再行推廣。