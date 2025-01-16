快訊

回台必訪夜市！黃仁勳今晚逛逢甲夜市 18:00現身這間店

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

新北增AI影像辨識警示系統 盼護無號誌路口安全

中央社／ 新北16日電

新北市交通局表示，市內去年底完成10處無號誌化路口AI（人工智慧）影像辨識警示系統避免碰撞事故，經實際測試示警約50%車輛會減速，平均每小時減速約6公里，提升路口安全。

新北市交通局今天發布新聞稿，交通局長鍾鳴時指出，依據事故分析資料顯示，無號誌路口主要肇事原因是駕駛人未依規定讓車。

鍾鳴時表示，依據道路交通安全規則規定汽車行駛至無號誌交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，雖已有標誌或標線，但仍有民眾未注意，因此透過智慧運輸科技輔助減少事故風險。

新聞稿中，新北市交通局專門委員林昭賢指出，部分路口車流量較少或空間不足設置號誌，且路口視距不佳導致事故頻傳，透過試辦增設AI影像辨識系統偵測支線道車輛，即時運算後透過LED（發光二極體）資訊可變標誌警示預告幹線道車輛提前減速。

林昭賢表示，目前AI影像辨識警示系統已在蘆洲、板橋、永和、新店及汐止共10處路口設置，未來視執行效果及事故改善情形再行推廣。

標誌

延伸閱讀

新北限量Q版「交通平安」小神衣 即日起免費索取

新北抽驗197件春節應景食品 網購佛跳牆腸桿菌超標

新北2屁孩無照騎車「沿路放鞭炮」 新莊警追查逮人下場出爐

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否...

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰...

新北抽驗197件春節應景食品 網購佛跳牆腸桿菌超標

新春佳節到來，新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果，共抽驗197件產品，有1件網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌...

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

農曆年將至，新北市鶯歌區公所辦理新春揮毫活動共同迎接蛇年的到來。活動邀集多位書法老師、彩繪藝術家共同參與齊筆揮毫創作，免...

雙北市長打木球宣傳世壯運 侯友宜祭3個月免費觀光公車

2025世壯運倒數120天，雙北市長侯友宜、蔣萬安今赴新莊體育館舉辦跨國木球友誼交流賽，為世壯運暖身。侯說，為讓參賽者在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。