快訊

「將世界目光帶到台灣」黃仁勳行程滿滿 今晚在這與張忠謀共進晚餐

康芮颱風、地震入題！114學測自然解答看這裡 考生燒腦、師評高分不易

新北限量Q版「交通平安」小神衣 即日起免費索取

中央社／ 新北16日電

新北市府新聞局今天表示，與12座宮廟合作推出「交通平安」小神衣，宣導路口停讓及道路安全理念。民眾自即日起可免費索取，為新年添祝福，期盼「停讓文化」當成日常交通習慣。

新聞局說，「交通平安」小神衣，正面繡有象徵守法行車的Q版小車，背面則繡上「交通平安」字樣。民眾還可將宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為隨身平安符。

新聞局長李利貞表示，民眾駕駛時務必「慢看停」，車輛行經路口主動禮讓行人；行人要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意週遭狀況。春節出遊遵守交通規則，以維安全。

新聞局說，即日起，小神衣在板橋慈惠宮、板橋接雲寺、深丘福德宮、三重區先嗇宮、新北市義天宮、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮、中和福和宮，及市府1樓服務台免費索取，送完為止。

另外，台北區監理所表示，15日在蘆洲監理站辦「揮毫增春聯蛇年」活動，結合高齡換駕照、自願繳回駕照者，即可索取春聯及宣導品，在歲末年終，提醒大家春節期間交通安全。

鶯歌區長曾明華表示，今天至17日辦理春聯揮毫，邀書法老師及彩繪藝術家贈送春聯，還有北鶯社區發展協會茶席團隊，提供手沖暖心咖啡及熱茶，活動並結合「湧泉樂坊」彈奏古箏樂曲，及建國國小舞獅隊，展現鶯歌在地藝術。

泰山區公所區長鄭淑敏今天表示，日前在泰山巖、顯應祖師泰山巖，邀請書法家揮毫贈春聯，受到民眾踴躍領取。今年新北市府推出蛇年春聯「蛇福泰吉」，即日起可至區公所1樓免費領春聯。

春聯 蛇年

延伸閱讀

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

輝達亞洲總部在台北？蔣萬安未鬆口、侯友宜盼來新北

停職人氣不停！高虹安隱藏版春聯瘋搶 粉絲盼復職拚連任

韓國瑜簽名春聯台北場明登場 「隱藏燙金版」加碼送

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

新北擬設行人友善區 年底前完成2處

日本銀座假日時段車輛禁入，成為市集據點，吸引旅客造訪。新北市交通局研擬設置行人友善區，首波討論地點包含板橋忠孝國中、三重...

板殯說明會衝突 國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林...

政大書城開創傳奇 創辦人分享成功內幕

大名鼎鼎的政大書城，最早並不是國立政治大學所創立，而是由知名校友梁幼祥在民國72年創辦。

新北年貨市集在三重一村登場 還可搭渡輪採辦年貨

新北好年味系列活動於今日至2月2日在空軍三重一村登場，經發局長盛筱蓉出席小龍迎春圍爐宴，親手下廚製作涼拌海蜇皮為圍爐宴加...

影／蔣萬安後站商圈宣傳 發紅包祝賀新年

台北市長蔣萬安下午前往後站商圈、華陰街徒步區及台北地下街，邀請民眾到商圈購物，並在現場發放新年紅包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。