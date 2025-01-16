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藝術大師陳釙贈畫展揭幕 三重添藝文氣息

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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為呼應新北市文化局即將遷至第二行政中心，展現城市文化氣質，抽象畫風聞名的藝術大師陳釙贈16日起於三重都廳大院舉辦「意象 · 無相–陳釙贈個人油畫展」，注入嶄新的藝文風潮。

業者表示，三重曾以煙囪與工廠為標誌，如今已褪去工業印象，隨著新北第二行政中心即將進駐與新北科技園區高速成形的帶動下，公共建設逐步兌現，創造就業機會與人口紅利，蛻變為一座具有國際格局的活力城市。

陳釙贈為當代畫壇形色大師，他將職場時代累積的5,000多張透視圖基礎，轉化為深具個人風格的抽象表現，展現出與眾不同的藝術張力。

此次展覽受各界高度關注，前監察院院長錢復、前公視董事長暨海基會董事長吳豐山等多位政界人物親臨現場，共同見證藝文盛宴。

業者表示，三重憑藉黑膠音樂、電影藝術及宗教美學構築出獨特的藝術氛圍，發展出獨特城市特色，孕育著無數藝術人才。如今在政府與民間企業大量資金挹注下，三重正迎來跨越時代的轉型。

透過市府建設全面推進、科技園區布局、四通八達交通路網以及宜居綠地規劃，三重不僅拉動區域房市熱潮，更加速科技與金融產業集聚，為城市創造強勁的發展新動能。

圖／業者提供
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文化局 董事長

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