快訊

回台必訪夜市！黃仁勳今晚逛逢甲夜市 18:00現身這間店

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

土城運動中心 1/20-26免費試營運

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市土城國民運動中心歷經5個月閉館整修，將於農曆春節前夕重新開幕，1/20至1/26全館免費試營運，新北市唯一的室內冰宮與首創的匹克球場將帶來煥然一新的運動體驗，土城運動中心於1/30大年初二正式營運，春節服務不間斷。

體育局表示，土城運動中心全面更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施及全館電力、空調管線檢修，要提供民眾安全舒適的運動空間。土城運動中心有新北市唯一的「室內冰宮」為最大亮點，這次整修融入夢幻粉色調與全新安全保溫設計，不僅為滑冰愛好者提供更加舒適的場地，更吸引了親子家庭與年輕族群前來拍照打卡，成為新北地區的潮流運動地標。此外，打造「全新匹克球場」為另一大特色，結合羽毛球、乒乓球與網球的特點，兼具趣味性與挑戰性，適合所有年齡層參與，為民眾開啟探索新興運動的全新體驗。「智能電動射箭場」採用全新電動遙控箭靶設備，全面提升射箭場安全，更能節省時間讓喜歡射箭的朋友更有效率的運動。

土城運動中心1/20至1/26試營運，每日上午8時至晚上8時全館開放免費運動，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場、壁球室及射箭場；冰宮開放時間為上午10時至晚上8時。此外也開設多樣免費運動體驗課程，直排輪、攀岩、游泳、有氧、瑜珈等，歡迎民眾來土城運動中心「多元運動一站體驗」享受嶄新的健康生活。

聚傳媒

土城 運動

延伸閱讀

防憾事 新北擬修法 3情形救護車可強制送醫

新北11高階警官異動今布達 劉和然勉堅定執法勇面挑戰

北檢搜索調查刑事局2警官、土城偵查隊長 疑與虛擬貨幣有關

土城轉運站土地無償借用 北市若收回新北2500萬打水漂

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否...

北市酒毒駕累犯彩色列印放大公告 新北觀望

台北市交通局為嚇阻酒駕再出新招，將針對酒毒駕及拒測累犯3次以上且設籍北市者，將照片放大7倍並彩色列印成防水海報，張貼於鄰...

新北抽驗197件春節應景食品 網購佛跳牆腸桿菌超標

新春佳節到來，新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果，共抽驗197件產品，有1件網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌...

蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯

農曆年將至，新北市鶯歌區公所辦理新春揮毫活動共同迎接蛇年的到來。活動邀集多位書法老師、彩繪藝術家共同參與齊筆揮毫創作，免...

雙北市長打木球宣傳世壯運 侯友宜祭3個月免費觀光公車

2025世壯運倒數120天，雙北市長侯友宜、蔣萬安今赴新莊體育館舉辦跨國木球友誼交流賽，為世壯運暖身。侯說，為讓參賽者在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。