土城運動中心 1/20-26免費試營運

照片取自新北市政府

新北市土城國民運動中心歷經5個月閉館整修，將於農曆春節前夕重新開幕，1/20至1/26全館免費試營運，新北市唯一的室內冰宮與首創的匹克球場將帶來煥然一新的運動體驗，土城運動中心於1/30大年初二正式營運，春節服務不間斷。

體育局表示，土城運動中心全面更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施及全館電力、空調管線檢修，要提供民眾安全舒適的運動空間。土城運動中心有新北市唯一的「室內冰宮」為最大亮點，這次整修融入夢幻粉色調與全新安全保溫設計，不僅為滑冰愛好者提供更加舒適的場地，更吸引了親子家庭與年輕族群前來拍照打卡，成為新北地區的潮流運動地標。此外，打造「全新匹克球場」為另一大特色，結合羽毛球、乒乓球與網球的特點，兼具趣味性與挑戰性，適合所有年齡層參與，為民眾開啟探索新興運動的全新體驗。「智能電動射箭場」採用全新電動遙控箭靶設備，全面提升射箭場安全，更能節省時間讓喜歡射箭的朋友更有效率的運動。

土城運動中心1/20至1/26試營運，每日上午8時至晚上8時全館開放免費運動，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場、壁球室及射箭場；冰宮開放時間為上午10時至晚上8時。此外也開設多樣免費運動體驗課程，直排輪、攀岩、游泳、有氧、瑜珈等，歡迎民眾來土城運動中心「多元運動一站體驗」享受嶄新的健康生活。

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