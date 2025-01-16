土城中華陸橋拆除 1/17-18封路施工

照片取自新北市政府

新北市政府養工處辦理土城區中華陸橋拆除工程，將於1月17至18日夜間11時至翌日上午6時進行大梁卸除作業，屆時中華路2段(城林路至員福街)雙向道路封閉，提醒用路人改由城林路、中央路2段及員福街通行。

養工處表示，土城區中華陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，同時蒐集民眾意見並進行試辦封閉，才進行拆除工程。

養工處指出，土城區中華陸橋拆除工程將分5個階段進行，工程於1月6日開工，預計1月24日完工。施工期間僅1月17至18日夜間11時至翌日6時，大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉中華路2段（城林路至員福街雙向道路封閉），封閉期間影響大眾運輸985萬大樹林先導公車路線，已提前通知民眾屆時將不停靠「員福街」、「水源街口」及「中華中學」，請改至「員林里」搭乘，施工如遇雨則順延，造成不便敬請見諒。其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮配合改道，陸橋拆除後人行空間及行車視線將更寬敞，通行也更為安全便利。

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