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寵物年菜要小心 北市動保處驗出2件重金屬含量超標

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市動物保護處提醒，飼主為寵物添購年菜時，應注意購買產品包裝標示完整之寵物食品，臺北市在113年定期抽驗市售寵物食品作業，於100件產品中檢驗出2件寵物食品重金屬含量超標，已依動物保護法規定處理，並監督業者完成產品回收銷毀作業。

北市動保處表示，近年市售寵物食品衛生安全受到飼主關注，動保處持續實地稽查及抽查寵物食品，並委託專業實驗室檢測，113年已抽驗100件產品，包含罐頭33件、乾飼料37件、濕糧7件、零食5件、鮮生食4件、潔牙骨5件、乳製品6件和營養補充品3件，逐件進行病原微生物與有害健康物質檢驗計375項次，其中檢出乾飼料及具海藻成分的營養補充品各有1件重金屬的含量超標，已違反動物保護法第22條之4規定，經動保處裁罰新臺幣5萬元並監督業者回收及銷毀產品，其中1件為外地業者已移請所在地主管機關裁處。農業部於去年亦針對凍乾等鮮生食類寵物食品與各地方政府合作辦理專案稽查，部分商品曾檢出沙門氏桿菌陽性等情形，提醒民眾如食物保存不當，細菌易大量繁殖，造成寵物腹瀉等健康問題。

北市動保處補充，去年針對寵物食品申報標示抽查158件，查獲30件產品標示不合格或未申報情事，皆已依動物保護法規定處理，動保處也提醒民眾應注意包裝是否有完整且清楚的中文標示，以保障自身權益。

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