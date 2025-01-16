北市批發市場88蔬果檢出農藥超標 銷毀1.5萬公斤
台北市市場處今天公布批發市場蔬果農藥殘留監測結果，1201件產品中有88件不合格，主要違規品項為芥菜、菠菜及辣椒，共1萬5325公斤皆已在拍賣前攔截銷毀。
台北市市場處今天透過新聞稿公布台北農產公司12月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，第一、二果菜批發市場共抽驗1201件蔬果產品，其中88件不符合規定，主要違規品項為芥菜、菠菜及辣椒。
市場處指出，抽驗不合格品項會被禁止交易並報廢銷毀，12月共銷毀1萬5325公斤檢出殘留農藥超標的產品，並依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定處置供應人，一年內首次違規停止供應不合格品項10天、第2次違規停止供應30天，第3次違規則廢止供應資格。
市場處說明，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託北農經營管理，每天都會抽驗進場拍賣果菜的農藥殘留情況，並在拍賣前完成判定檢驗結果，合格後始得拍賣，以為維護民眾食用生鮮蔬果的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言