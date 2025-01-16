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立委張智倫捐贈585包白米 助新北弱勢學童溫飽

中央社／ 新北16日電

國民黨立委張智倫今天表示，捐贈585包白米給中和區10所小學，希望幫助弱勢學童溫飽，促成「善的循環」，鼓勵受幫助學童成為溫暖的人。

張智倫今天攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會，於中和區興南國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動，由興南國小校長曾長麗代表接受。

張智倫說，長期媒合地方公益團體、組織及企業，積極推動公益活動，只要幫得上忙，絕對義不容辭。

他說，盼望拋磚引玉，鼓勵更多人投入公益。趕在春節前捐贈585包白米，給錦和、景新、秀山、永平、積穗、自強、光復、興南、復興及中和國小等10所國小。

他表示，家境弱勢及特教班的孩子，更需要中央、地方攜手照顧，期盼溫暖需要的家庭，讓孩子們吃得飽，也能減輕家長的經濟負擔，並促成「善的循環」，送愛到社會需要的角落，學生成為溫暖的人，將善心傳遞下去。

公益活動 張智倫 會計師

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