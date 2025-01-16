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新北抽驗197件春節應景食品 網購佛跳牆腸桿菌超標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果。記者劉懿萱／攝影

新春佳節到來，新北衛生局副局長馬景野今公布春節應景食品抽驗結果，共抽驗197件產品，有1件網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標，並移請廠商所轄桃園市衛生局依法查核與處辦。馬也說，即日起各衛生所免費發放簡易檢測試劑，數量有限，送完為止。

馬景野指出，春節應景食品抽驗已行之有年，今年擴大檢驗量，抽驗總數達197件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素、防腐劑、順丁烯二酸、硼酸及其鹽類、甜味劑、亞硝酸鹽、二氧化硫及食品中微生物衛生標準等。

馬說，其中1件網購冷凍年菜佛跳牆（有效日期：2025年5月20日）檢出腸桿菌科40 CFU/g（每公克樣品中含有細菌菌落總數），標準為10 CFU/g，不符食品中微生物衛生標準。已違反食安法第17條規定，由於產品為完整包裝，且腸桿菌科超標可能原因，包括製作過程中的環境衛生不佳或從業人員管理疏失等所造成，已移請製造廠商所轄桃園市衛生局，依法查核與處辦，並將該批號違規產品下架回收。

馬也說，為讓民眾判斷食品的安全性，即日起，各區衛生所將免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃(三合一)的簡易檢測試劑，數量有限，送完為止。食品藥物管理科科長楊舒秦提醒，民眾選購食材時，應選擇信用良好的商家，避免挑選顏色過於白或鮮艷的食品。另外，若產品散發刺鼻氣味或不自然的味道，應避免購買。

網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標。記者劉懿萱／攝影
網購冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標。記者劉懿萱／攝影

抽驗 衛生局

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