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蛇年迎新歲 新北鶯歌公所、立委蘇巧慧發免費春聯
農曆年將至，新北市鶯歌區公所辦理新春揮毫活動共同迎接蛇年的到來。活動邀集多位書法老師、彩繪藝術家共同參與齊筆揮毫創作，免費春聯發放至明日中午。立委蘇巧慧昨除在鶯歌永福宮發放總統聯名春聯，本周六也將在樹林區市場發送總統聯名春聯。
鶯歌區長曾明華、鶯歌里長聯誼會會長林茂哲、4位書法家及3位在地藝術家們今共同進行開筆儀式寫下「鶯歌蛇福迎新歲 區政幸福開泰吉 陶藝山水巳如意 」，充分展現鶯歌藝術之在地特色。
立委蘇巧慧昨除在鶯歌永福宮發放總統聯名春聯，也邀請蔡其昌會長前往新北板橋一起發送「台灣尚勇」春聯。蘇巧慧並將於本周六於樹林區市場向民眾發送免費總統聯名春聯，並向民眾報告關於樹林、鶯歌選區近年爭取的重大建設成果。
鶯歌區長曾明華表示，本次春聯揮毫活動自1月16日上午10點開始持續辦理至1月17日中午等3個時段，邀集多位書法老師及彩繪藝術家於現場揮毫贈送春聯，一旁更設有大湖社區發展協會-爺奶咖啡館、北鶯社區發展協會-茶席團隊，提供給現場民眾一起享用阿公阿媽手沖的暖心咖啡及熱茶。
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