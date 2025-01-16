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雙北市長打木球宣傳世壯運 侯友宜祭3個月免費觀光公車
2025世壯運倒數120天，雙北市長侯友宜、蔣萬安今赴新莊體育館舉辦跨國木球友誼交流賽，為世壯運暖身。侯說，為讓參賽者在新北暢遊，將提供參賽者3個月的免費假日觀光公車，同時針對參與賽事的身障選手，提供1對1的專人服務。
世壯運已有137國、超過3萬名選手報名，報名將於2月17日截止。雙北市長今在新莊體育館，現場打木球，宣傳世壯運。侯說，2025雙北世壯運賽會期間，新北加碼提供參賽者3個月免費搭假日觀光公車，遊玩水金九，可以到九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊。
此外，侯友宜強調，新北市3個運動場館，板橋體育場、市民廣場、新莊體育館是身障比賽的場地，市府將組成「1對1服務團隊」，提供專人專屬服務，讓身障選手安心、安全享受比賽過程。
蔣萬安則說，木球競賽場地位於台北市觀山河濱公園，賽會期間除了能與來自世界各地的選手們一同比賽交流，選手也可以騎微笑單車YouBike，沿河濱自行車車道，欣賞河岸美景。
新北體育局說，木球的打法、規則和高爾夫球相似，是台灣人在花園裡揮桿散步而發明，球門柱及球桿的設計靈感來自台灣啤酒瓶，也是世壯運競賽種類之一。而木球及其他運動種類尚有報名名額，歡迎大家把握最後報名機會。
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