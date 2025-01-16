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鼎越暫緩京華城20%容獎 蔣萬安稱「最好結果」最終司法說了算

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影

京華城案容積獎勵爭議未歇，北市副市長李四川昨召開容獎小組，會後指收到鼎越公司來函，表示願意暫緩辦理20%容積獎勵。台北市長蔣萬安今受訪也說，前天收到鼎越函文申請建照變更，將有爭議的20%容積獎勵拿掉，暫緩實施20%容獎的工程「是最好的結果」，但最終一切是司法說了算。

蔣萬安表示，鼎越前天晚間正式函文至建管處，表明會主動來申請建照變更，將有爭議的20%容積獎勵拿掉，暫緩實施20%容獎的工程。不管是從工程的公共安全、都市區域發展及整體城市市容景觀來講，都是最好結果，議會各黨派議員也都認為是創造多贏局面，等市府收到正式申請建照變更之後，就會依照相關的程序來進行。

蔣萬安說，不管是從工程的公共安全、都市區域的發展以及整體城市市容景觀來講，這都是最好的結果，議會各黨派議員也都認為這樣會創造多贏的局面，接下來等市府收到正式的申請建照變更之後，就會依照相關的程序來進行。

蔣萬安表示，京華城案起訴後，進入後續司法審判程序，現階段鼎越主動申請將有爭議的20%容積獎勵拿掉，最終當然一切是司法說了算，市府也必須依循司法最終判決結果依法辦理。屆時若最終法院的判決認定鼎越公司沒有不法，當然他們就會依法來尋求相關的救濟。

至於議員游淑慧呼籲市府終止細部計畫協議書，議員顏若芳則要求修改細部計畫案，蔣萬安表示，接下來進入到建照變更的程序後，也會一併討論取消協議內容當中的捐贈事項。

京華城 柯文哲

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