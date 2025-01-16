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最新民調侯友宜施政滿意度回溫 蔣萬安也上升至54.58％

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影

菱傳媒最新民調顯示，台北市長蔣萬安施政滿意度也達54.58%，且大巨蛋營運有55%民眾滿意，而新北市長侯友宜施政滿意度，從谷底回升至51.76%，上升20個百分點。侯今說，會繼續加油；蔣則說，大巨蛋可辦演唱會，周董、阿妹加上跨年，帶來17億及22億總體消費，會繼續推動有感市政。

菱傳媒最新民調顯示，蔣萬安2023年就職半年時滿意度為42.60%，最新滿意度則飆升至54.58%，且台北大巨蛋啟用一年，有55.7%民眾對大巨蛋營運表示滿意。對此，蔣表示，民調當然都是參考，非常感謝市府團隊及所有市民朋友，跟他們一起共同努力，將持續推動，讓民眾有感的市政。

蔣強調，上任第一年完工啟用大巨蛋，第二年克服各項的困難限制，讓大家可以舉辦演唱會，周董4天演唱會帶來總體消費就高達17億，阿妹5天演唱會，包括跨年也創造了22億總體消費，帶動大巨蛋經濟起飛，也希望接下來繼續推動市政，讓民眾有感。

民調也指出，侯友宜施政滿意度，從谷底回升至51.76%，上升20個百分點。侯說，我們繼續加油，市政仍然還有做得不足的地方，唯有努力認真負起責任，好好加油，能夠得到更高的滿意度。

大巨蛋 民調

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