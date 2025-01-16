板殯首場說明會場面混亂 侯友宜提加開：總要有個結果

新北市府昨晚召開第一場板橋殯儀館優化說明會，議員周勝考要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，場面混亂。新北市長侯友宜今說，板殯如何處理，很多里長、里民反映希望不要再拖「總要有個結果」，周六還有一場，有必要也會加開說明會，盼大家一起共同面對。

侯友宜今出席挑戰世壯運一起打木球跨國友誼交流賽，被問及板殯昨晚優化說明會，因現場民眾反對重建聲浪，場面混亂。侯說，板殯如何去面對處理，這次在地很多里長、里民的聲音，他們不斷地反映都希望說不要再拖了「總是要有個結果」。

侯說，昨天是第一場溝通說明會，難免大家有不一樣的聲音，他們都會傾聽尊重，給予溝通，也不會只會辦一場，周六還會繼續辦，有必要就會加開。大家面對不一樣的聲音，把他納進出來，能夠得到一個圓滿的解決，我們一起共同面對，共同的攜手往前走，希望我們板殯有個美好的結果。

至於傳出殯儀館遷到八里，侯說，謝謝大家，現在的議題變成非常發散，尤其很多都不是事實，他們都會辦幾場，大家都多多溝通、多多說明。