影／蔣萬安、侯友宜邀駐台使節體驗木球 宣傳世壯運

2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及34位駐台機構及外國商會代表一起體驗台灣人發明的木球運動，為世壯運暖身同時宣揚賽會「運動無界、人生無限」的精神，邀請大家把握機會報名參加世壯運。

侯友宜表示，木球的打法、規則和高爾夫球相似，是台灣人因為想在花園裡揮桿散步而發明出來的，球的大小一手掌握，球門柱及球桿的設計靈感來自台灣啤酒瓶；「木球」是2025世壯運競賽種類之一，讓更多人認識這項運動，是台灣人的驕傲。今天邀請世壯運木球競賽顧問丹鳳高中陳國賓教練現場進行教學，將木球運動介紹給19個駐台機構及商會、34位各國好朋友，也希望大家把握機會快報名世壯運。 2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜（右二）、台北市長蔣萬安（左二）一起體驗台灣人發明的木球運動。記者季相儒／攝影 2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（左三）及34位駐台機構及外國商會代表一起體驗台灣人發明的木球運動。記者季相儒／攝影 2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜（右一）體驗台灣人發明的木球運動。記者季相儒／攝影 2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜（左二）體驗木球運動。記者季相儒／攝影