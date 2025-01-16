新北市圖為國際書展暖身 推「漫讀義世界」
第33屆台北國際書展2月4日登場，今年由義大利擔任主題國，新北市立圖書館1月21日起推出「漫讀義世界」活動，透過繪本導讀、親子DIY等方式讓孩童了解義大利文化。
新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，配合今年台北國際書展主題國義大利，1月21日到2月10日推出「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動，其中總館以「木偶奇遇記」繪本分享帶孩童跟著經典童話故事遊義大利；青少年圖書館「文藝復興與巨匠達文西手稿DIY」研習班，透過手作感受達文西所繪機械設計。
另外，還有萬里分館「義大利不倒的藝術—比薩斜塔積木」、永和親子圖書閱覽室「蒙娜麗莎的微笑」印象數字油畫，及平溪分館「愛的滋味—義式料理」等介紹義大利人文風情及藝術、美食、歷史相關活動。
新北市立圖書館長吳佳珊表示，活動搭配閱讀學習護照，讓孩童不用出國也能深入體驗義大利文化，拓展國際視野，同時結合陪讀服務，持續提供新台幣80元幸福餐券，照顧弱勢學童寒假餐食。
新北市立圖書館表示，「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動皆免費，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童可在1月16日到18日優先報名，報名方式可到新北市立圖書館網站查詢。
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