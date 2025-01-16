快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

聽新聞
0:00 / 0:00

板殯說明會被鬧場 民代嘆「有頭髮誰想當禿子」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員周勝考（左）要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，導致說明會開不下去。記者李定宇／攝影
議員周勝考（左）要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，導致說明會開不下去。記者李定宇／攝影

板橋殯儀館昨天晚間召開第一場優化說明會，議員周勝考要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，導致說明會開不下去。支持無法遷移就原地改建的議員劉美芳今表示，四年過去了，遷移問題始終沒有進展。有頭髮誰想當禿子？

劉美芳今表示，昨天說明會原本是希望能夠聽到市府對板橋殯儀館規劃的清楚說明，和市民進行有效的交流，但現場卻出現了翻桌、吹哨、癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行的情況，甚至部分里長是迫於人情壓力出面，這種現象令人遺憾。

她說，四年前只有自己帶著周遭居民到新北市府陳情，要求市府提出確切遷移時程，但四年過去遷移問題始終沒有進展。有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號，不想也不願意只做旁觀者，所以努力為居民爭取更好的解決方案。

這次市府提出的優化提案都還不是定案，就應該透過行政單位在說明會上的簡報說明，讓各方與會者意見交流，ㄧ次次修改優化提案，包括量體面積大小、交通及噪音等，尋求最適切的解決方案。但杯葛說明會進行、甚至連最靠近殯儀館的新海里里長都沒有發言機會，這不是民主國家該出現的。

周勝考則於臉書表示，自己昨天接不完的加油電話，一定要堅持下去，沒有合法的程序，所以說明會無效，板橋殯儀館不能擴建，一定要遷移，因為這個擴建量體太大了，根本無法改善周邊環境，反而增加周邊生活的困擾，只是表達我們的聲音，一定要堅持下去。

殯儀館 議員

延伸閱讀

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

影／板殯說明會里長大亂鬥 劉美芳批抗議者癱瘓發言權

板殯說明會遭癱瘓 在地里長嘆：抗議者「踩著他人靈魂」反對

板殯說明會周勝考一句話 引爆陳明義衝上台嗆「不要亂講話」

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否...

板殯首場說明會場面混亂 侯友宜提加開：總要有個結果

新北市府昨晚召開第一場板橋殯儀館優化說明會，議員周勝考要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，場面混亂。新北市長侯友宜今說，板殯...

影／蔣萬安、侯友宜邀駐台使節體驗木球 宣傳世壯運

2025雙北世界壯年運動會倒數120天，「跨國木球友誼交流賽」今天在新北市新莊體育館展開，由新北市長侯友宜、台北市長蔣萬...

板殯說明會被鬧場 民代嘆「有頭髮誰想當禿子」

板橋殯儀館昨天晚間召開第一場優化說明會，議員周勝考要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，導致說明會開不下去。支持無法遷移就原地...

北市網路族使用網路類型曝光 「即時通訊」高達97.2%

北市主計處公布113年台北市家戶連網率為每百戶有94戶，連網方式以每百戶有87戶於家中使用手機4G或5G行動上網為最多；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。