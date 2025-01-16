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板殯說明會被鬧場 民代嘆「有頭髮誰想當禿子」
板橋殯儀館昨天晚間召開第一場優化說明會，議員周勝考要求遷建，號召群眾抗議癱瘓會議，導致說明會開不下去。支持無法遷移就原地改建的議員劉美芳今表示，四年過去了，遷移問題始終沒有進展。有頭髮誰想當禿子？
劉美芳今表示，昨天說明會原本是希望能夠聽到市府對板橋殯儀館規劃的清楚說明，和市民進行有效的交流，但現場卻出現了翻桌、吹哨、癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行的情況，甚至部分里長是迫於人情壓力出面，這種現象令人遺憾。
她說，四年前只有自己帶著周遭居民到新北市府陳情，要求市府提出確切遷移時程，但四年過去遷移問題始終沒有進展。有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號，不想也不願意只做旁觀者，所以努力為居民爭取更好的解決方案。
這次市府提出的優化提案都還不是定案，就應該透過行政單位在說明會上的簡報說明，讓各方與會者意見交流，ㄧ次次修改優化提案，包括量體面積大小、交通及噪音等，尋求最適切的解決方案。但杯葛說明會進行、甚至連最靠近殯儀館的新海里里長都沒有發言機會，這不是民主國家該出現的。
周勝考則於臉書表示，自己昨天接不完的加油電話，一定要堅持下去，沒有合法的程序，所以說明會無效，板橋殯儀館不能擴建，一定要遷移，因為這個擴建量體太大了，根本無法改善周邊環境，反而增加周邊生活的困擾，只是表達我們的聲音，一定要堅持下去。
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