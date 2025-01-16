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北市網路族使用網路類型曝光 「即時通訊」高達97.2%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市網路族使用網路類型，以「即時通訊」最多。圖為西門町周末逛街的學生。記者余承翰／攝影。報系資料照
北市網路族使用網路類型，以「即時通訊」最多。圖為西門町周末逛街的學生。記者余承翰／攝影。報系資料照

北市主計處公布113年台北市家戶連網率為每百戶有94戶，連網方式以每百戶有87戶於家中使用手機4G或5G行動上網為最多；另同年台北市男、女性網路族之網路使用類型，皆以「即時通訊」使用率分別達97.2%、95.6%最多。　　

主計處指出，「網路族」是指年滿12歲、有上網經驗的本國籍民眾；「即時通訊」是指透過即時通訊或網路電話與他人聯繫。依數位發展部最新發布「113年數位近用調查報告」結果顯示，113年居住在台北市年滿12歲本國籍民眾之家戶連網率為每百戶有94戶。

另外，家戶連網方式，以每百戶有87戶可在家中使用手機4G或5G行動上網為最多，其次為每百戶有70戶申裝固網寬頻上網，第三、四種常見方式分別為每百戶有68戶透過固網寬頻另架設分享器於戶內無線上網、每百戶有33戶透過手機4G或5G訊號分享方式在家上網。　　

另觀察113年台北市網路族之各項網路使用類型，男、女性皆以「即時通訊」使用率分別達97.2%、95.6%最多，「網路影音娛樂」使用率94.9%、87.6%居次；至於性別差距，女性網路族在「資訊查詢」及「下載軟體」的使用率為49.3%、40.7%，分別較男性之62.7%、52.0%，低13.4及11.3個百分點，差距最大。

使用手機 北市 網路

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