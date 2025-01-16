【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否遷建因市長侯友宜一月底要定案再度浮上台面。新北市民政局昨晚開說明會結果民眾抗議亂成一團只好匆匆結束，謠言四起顯然與民眾溝通失能，民政局應充分說明、自行提出解決方案與民眾討論，才能緩和地方情緒。

民政局昨晚舉辦板橋殯儀館「規劃優化」說明會，「優化」這個字眼讓藍營議員周勝考強烈抨擊，他認為「優化」顯示民政局意圖原址重建，根本是硬著幹，因此號召民眾晚間前往說明會抗議。周勝考並揚言，接下來18日第二場說明會，同樣會繼續到現場抗議。

網路也傳出殯儀館可能遷至八里，引發議員鄭宇恩抨擊，她指出八里地區的環境承載力已接近飽和，台北港的開發已為當地帶來龐大的交通流量，此外，八里第二納骨塔也正在新建，民政局將殯葬設施集中於八里令人質疑其決策的合理性。五股議員陳明義也抗議若遷到五股要到市府抬屍體抗議。

民政局對於遷建八里表示子虛烏有，但對於是否現地優化，又說「會持續尋覓合適地點，現階段優化板殯的目的是為解決當前與未來的問題」，說要尋找地點，又說要現階段優化，說法自相矛盾。

板橋殯儀館面臨困境，除了鄰避效應，更長年飽受噪音困擾。住戶過往批評多年來社區門口經常集結送葬隊伍，鑼鼓喧天、哀樂震耳，嚴重影響居住品質，多次反映卻只得到市府千篇一律制式回覆，認為市府消極態度令人憤慨。民眾不滿的聲音，顯示主要問題是殯儀館產生的噪音問題，而非殯儀館的位置，多年來居民困擾未獲市府重視才會引爆居民不滿。

除了噪音問題，遷建地點不確定性也加劇民眾焦慮。民政局面對質疑，以「有方案才能討論、評估意見」等官腔回應，加深民眾不信任感。對於是否遷建，遷去哪裡？民政局只說五股、三峽、土城等地不可行，但也沒說那些地方正納入評估？只說會持續尋覓合適地點，這種模稜兩可的官方回應，是讓民眾感到心慌主因。