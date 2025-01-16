快訊

忘了拉手煞車？台中資源回收場37歲老闆檢修車 清晨壓在車輪下喪命

說好的慈濟大學分部呢？苗栗園區文教區恐恢復工業區 地方人士真實心聲曝光

賴韓咖啡會登場 賴總統：沒有什麼仇恨放不下

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市民政局長林耀長昨晚主持說明會，但民眾持續抗議霸佔講台，說明會只能提前結束未順利完成。記者李定宇／攝影
新北市民政局長林耀長昨晚主持說明會，但民眾持續抗議霸佔講台，說明會只能提前結束未順利完成。記者李定宇／攝影

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否遷建因市長侯友宜一月底要定案再度浮上台面。新北市民政局昨晚開說明會結果民眾抗議亂成一團只好匆匆結束，謠言四起顯然與民眾溝通失能，民政局應充分說明、自行提出解決方案與民眾討論，才能緩和地方情緒。

民政局昨晚舉辦板橋殯儀館「規劃優化」說明會，「優化」這個字眼讓藍營議員周勝考強烈抨擊，他認為「優化」顯示民政局意圖原址重建，根本是硬著幹，因此號召民眾晚間前往說明會抗議。周勝考並揚言，接下來18日第二場說明會，同樣會繼續到現場抗議。

網路也傳出殯儀館可能遷至八里，引發議員鄭宇恩抨擊，她指出八里地區的環境承載力已接近飽和，台北港的開發已為當地帶來龐大的交通流量，此外，八里第二納骨塔也正在新建，民政局將殯葬設施集中於八里令人質疑其決策的合理性。五股議員陳明義也抗議若遷到五股要到市府抬屍體抗議。

民政局對於遷建八里表示子虛烏有，但對於是否現地優化，又說「會持續尋覓合適地點，現階段優化板殯的目的是為解決當前與未來的問題」，說要尋找地點，又說要現階段優化，說法自相矛盾。

板橋殯儀館面臨困境，除了鄰避效應，更長年飽受噪音困擾。住戶過往批評多年來社區門口經常集結送葬隊伍，鑼鼓喧天、哀樂震耳，嚴重影響居住品質，多次反映卻只得到市府千篇一律制式回覆，認為市府消極態度令人憤慨。民眾不滿的聲音，顯示主要問題是殯儀館產生的噪音問題，而非殯儀館的位置，多年來居民困擾未獲市府重視才會引爆居民不滿。

除了噪音問題，遷建地點不確定性也加劇民眾焦慮。民政局面對質疑，以「有方案才能討論、評估意見」等官腔回應，加深民眾不信任感。對於是否遷建，遷去哪裡？民政局只說五股、三峽、土城等地不可行，但也沒說那些地方正納入評估？只說會持續尋覓合適地點，這種模稜兩可的官方回應，是讓民眾感到心慌主因。

面對板橋殯儀館遷移還是重建，民政局目前只通知召開優化說明會，但如果要遷建為何需要優化？要遷建有哪些地點可選？民政局應該講清楚、說明白，殯儀館鄰避設施民眾都不願設置自家附近，但也是每個人最終都需要經過的館舍。應先由民政局提出方案與民眾、民代共同討論，而非以「有方案才能討論」這種方式將球丟給社會自行腦補，導致民怨沸騰。

民政局昨晚舉辦板橋殯儀館「規劃優化」說明會，「優化」這個字眼讓藍營議員周勝考（右二）強烈抨擊。記者李定宇／攝影
民政局昨晚舉辦板橋殯儀館「規劃優化」說明會，「優化」這個字眼讓藍營議員周勝考（右二）強烈抨擊。記者李定宇／攝影

八里 殯儀館

延伸閱讀

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

影／板殯說明會里長大亂鬥 劉美芳批抗議者癱瘓發言權

板殯說明會遭癱瘓 在地里長嘆：抗議者「踩著他人靈魂」反對

新北板殯說明會遭抗議氣氛火爆 民政局提早解散

相關新聞

買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價...

【即時短評】新北板殯說明會變批鬥會 新北市府應自行提出方案

新北板橋殯儀館存在40年，其鄰避設施特性讓它長期承受著周邊居民壓力。隨人口增長板殯設施老舊、空間不足等問題日益凸顯，是否...

新北樹林建設大揭密 「築夢地聯展」一窺城市故事

新北樹林持續發展，不只有北大特區，未來也還有兩整開區待發展中，新北工務局與樹林地政事務所共同策劃「築夢地聯展」，民眾除可...

川普上任全球減碳大轉彎？劉和然：環保實務政策不變

美國新任總統川普即將上任，其重啟化石燃料立場與氣候變遷政策與現今主流背道而馳，各界都關心台灣減碳政策是否也會變。新北市副...

北市地上權招商 底價逾6.6億

台北市財政局昨公布「信義區逸仙段」一處國有地地上權案招商案，設定年期70年，地點近國父紀念館、大巨蛋，台北101，土地面...

新北板橋殯儀館優化說明會火爆 不歡而散

新北市民政局昨晚開第一場板橋殯儀館優化說明會，鎖定周邊6里居民，約500人到場。民眾高舉「板殯滾蛋」、「別人不要，板橋也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。