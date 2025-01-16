買耳環穿耳洞花上萬...台北東區店家遭控詐騙致歉：溝通落差

穿耳洞已成當代流行風潮，有民眾帶女兒、老公至大安區耳環店穿耳洞，原本詢價才2000多元，挑好耳環也穿好卻被告知是單耳計價，最終付了1萬多塊，讓她質疑被騙錢，痛批店家不實在。店家回應，價格都有明碼標價溝通上誤差產生不愉快，願向消費者致歉，並加強員工教育訓練。

原本講好價僅3000多元，不料，實際到店家穿耳後店家卻表示3000多元僅是單耳，最終付了1萬多塊，甚至沒有主動提供證明卡及發票，甚至評論區也有不少受害者，且有人質疑穿耳洞恐屬於醫療行為，店家若無相關設備等恐觸法。

一名女子日前前往東區一間耳環專賣店欲幫女兒、老公穿耳洞，經過詢價後店員告知耳環14K金價格以2480元起，另外穿耳手工費300元，回家思考後認為價格還可接受，隔幾周變帶女兒、老公來打耳洞，由於提前知道價格當下也未多做詢問，結果穿完耳洞卻被告知要收1萬多元，稱耳環和手工費都是單耳計價，總共要花1萬1420元，讓他質疑被騙錢。

女子控訴，店家在穿耳前未明確告知是單耳計價，只會告知壽星打8折，且當下也未主動提供耳環保證卡及電子發票，直到反應後才說要用店到店寄給她，痛批做生意不實在。不少網友也質疑「東西都一對的哪有單支賣」、「買店家耳環，免費穿洞，哪有手工費」、「店家穿耳洞都很危險」，更有不少網友在店家評論區直言該店家報價不實。

店家負責人邱小姐表示，耳環、穿耳洞都有明碼標價，且從很早以前就開始以單耳計費，該女子是店裡老主顧，接待店長可能認為女子常來熟悉規則，就沒有特別提醒，會再加強員工教育訓練，而發票跟保卡也是付款當下就會提供，女子當天趕時間來不及拿，店長也保留下來寄回給消費者，過程上可能溝通有落差，讓消費者不悅感到抱歉，盼能盡一切可能彌補。

北市消保官楊嵐雅表示，企業經營者對於其提供商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔行為，違者限期未改，依法可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，可按次處罰，本案若雙方已就穿耳洞項目及金額為口頭合意契約即成立，業者不應事後加收金額，店家也應事先清楚標價及計價單位。消費者若有消費爭議可向市府提消費爭議申訴。

衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，雖然穿耳洞目前仍不屬於醫療行為，店家可以幫客人施作，但仍有一定感染風險，可能會造成化膿、發炎等，近年來已有許多醫院、診所提供穿耳洞服務，建議民眾還是至醫療診所，由具有醫療證照專業人員操作，較有保障。