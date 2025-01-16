新北樹林建設大揭密 「築夢地聯展」一窺城市故事
新北樹林持續發展，不只有北大特區，未來也還有兩整開區待發展中，新北工務局與樹林地政事務所共同策劃「築夢地聯展」，民眾除可了解地政知識也能一窺樹林區建設發展，展期即起至2月26日止。
新工處長簡必琦指出，築夢地聯展在樹林藝文綜合行政大樓展覽室以「新北工事，日日築夢：樹林新貌」為主軸，藉由照片、地圖、模型與影片等多元媒介，呈現市府在樹林地區投入的建設和變遷與進步；展區中也特別展示新工處員工在求學與工作階段的筆記，讓民眾窺見默默貢獻的工程師專業跟智慧。
新工處說明，本展覽是受新北市立圖書館樹林分館邀請，與樹林地政事務所及新北市建築師公會共同策展，以城市建設與土地管理為主軸，呈現一系列公共建設成果。民眾透過展覽可了解新工處對城市的開發歷程與樹林在地發展，也介紹土地與建物登記的管理方式，以及實價登錄如何讓房價資訊更公開透明。展區最後聚焦於地籍異動即時通、數位櫃台的便利應用及智能小客服，秀出地政數位化的創新服務。
工務局長馮兆麟表示，築夢地聯展不僅是視覺與知識的雙重饗宴，更是市民了解樹林區城市進步過程的絕佳機會。展覽期間至現場參觀的民眾可以到工務局官方粉絲專頁「工程圖輯隊」填寫問券，即可參加抽獎。
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