川普上任全球減碳大轉彎？劉和然：環保實務政策不變

美國新任總統川普即將上任，其重啟化石燃料立場與氣候變遷政策與現今主流背道而馳，各界都關心台灣減碳政策是否也會變。新北市副市長劉和然今天接受專訪強調，新北市不因川普的政策轉變而改變方向，包括脫媒、垃圾減量、循環經濟、環境教育、汙染取締和河川治理等實務政策會繼續走，「唯一就是低碳領域，要去注意跟面對」。

曾任新北市環保局長8年的劉和然今天接受飛碟早餐主持人唐湘龍專訪時指出，川普近來重新啟動化石燃料立場，與COP28推動的「逐步脫離化石燃料」政策背道而馳，但對台灣是否影響仍需觀察，目前第一個影響的是否會影響電動車跟機車產業，另川普說「風電是個垃圾」，目前台灣中部風場不錯，但有採購價格過高、對漁業衝擊和低頻噪音問題，剛好可以重新檢討。

劉和然也指出，川普在第一任期時退出巴黎協定，再度上任會不會再退出值得關注，目前全球現階段最大的兩個汙染國就是中國跟美國，無論任何一國退出巴黎協定，對已開發國家衝擊如何？畢竟淨零碳排是一個全世界的共同語言，也是城市間的交流的一個重要關鍵。

面對可能引發全球環保政策逆流挑戰，新北市該如何因應，劉和然強調，新北市台灣第一個加入脫煤者聯盟，不會因川普的政策轉變，就把化石燃料拉回來當作我們燃料的行列，要注意的是他的發展，務實做法現階段不會有太大的改變。

劉和然說，包括垃圾減量、資源回收循環經濟會繼續走，環境教育可持續推動，汙染取締繼續，淡水河汙染已減半，2030要讓全淡水河流域回到低度汙染目標都沒有改變。

談到能源政策，劉和然表示，台灣目前能源結構以化石燃料為主，燃氣、燃煤合計占比高達80%，再生能源僅20%，不管是燃煤還是燃氣，空汙也不會局限影響單一地區，因此推動非核家園需要有充分的能源替代方案，才能平衡空汙與核電安全風險；新北金山四磺子坪地熱發電計畫已達一定成熟度，雖面臨硫磺強酸等對技術設備挑戰，仍與業者合作取得突破。

「中央的能源地圖要畫出來。」劉和然強調，能源政策由中央主導，地方難獨自推動大規模能源轉型，新北市擁有四座電廠，但電力分配上並未佔便宜，能源政策需要有階段性過渡，不能一下子讓核電完全退場。

劉和然表示，再生能源尚未全面跟上的情況下，核電穩定供應是不可或缺的，他指出，核一、核二電廠相差不到3、4年，如果核一老舊，核二也是老舊，每次延役是以20年起跳，可以延兩次到40年，怎麼會老舊？有人說核一已拆，但反應爐尚未拆除，只要再花點費用，還是可以延役使用。

主持人認為民進黨政府對核能政策有些微鬆動，劉和然說，近期注意到賴清德總統對核能政策的態度趨向轉變，「如果這是他們政黨所謂民進黨的一個神主牌，要拿掉需要一些轉彎，需要有一些smooth這個的過程，我們也樂觀其成」、「不會因此罵他們」。