新北擬設行人友善區 年底前完成2處

日本銀座假日時段車輛禁入，成為市集據點，吸引旅客造訪。新北市交通局研擬設置行人友善區，首波討論地點包含板橋忠孝國中、三重行政園區、蘆洲空中大學或淡水學府路周邊，要建立串連性人行步道、車輛降速，及時段性管制，盼打造步行者天堂。

新北市交通局表示，過去透過標誌標線改善打造捷運、公園周邊樂齡友善環境，但行人友善區、優先區是透過更強制管制行為，須辦地方說明會，聽取周邊店家與住戶意見，預計今年底前完成2處。

台灣曾被國際媒體稱作行人地獄，中央去年通過「行人交通安全設施條例」，授權地方政府增設行人友善區、優先區，行人友善區除提供行人動線連續無障礙步行環境，也能管制速限、時段性限制車輛進入。

新北交通局專委林昭賢表示，將擇定醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊道路範圍畫定行人友善區，討論地點包含板橋忠孝國中、三重行政園區、蘆洲空中大學或淡水學府路周邊地區，這4處現有人行步道達60至70%，補足斷點就能達到友善區條件，行人友善區限速不得逾30公里，還有罰則，目標是在年底前公告完成2處。

至於行人優先區，主要是針對無法設置人行道的巷弄，除速限要降至20公里，甚至改做徒步區，類似通學巷方式。

交大退休教授黃台生說，若要徹底執行，須做好配套措施，才能滿足行人，也符合商家、住戶需求。

市議員黃淑君表示，板橋浮洲合宜宅或溪崑地區是人口密集住宅區，應該先做交通寧靜區，可惜市府沒同意。市議員王威元說，三重公所前方車流量雖不大，但周邊有許多公家機關，民眾洽公有用路需求，另同安東街緊鄰空軍三重一村與公園，建議也納入試辦區。