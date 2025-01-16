新北板橋殯儀館優化說明會火爆 不歡而散

新北市民政局昨晚開第一場板橋殯儀館優化說明會，鎖定周邊6里居民，約500人到場。民眾高舉「板殯滾蛋」、「別人不要，板橋也不要」標語，氣氛火爆，官員被干擾到無法做完簡報，原定2小時說明會僅40分鐘就提前結束，不歡而散。

市議員周勝考主張板殯應遷走，昨晚帶領上百人到場，他表示，市議員陳明義曾在議會說「誰反對（殯儀館）就去誰家」；在場旁聽的陳明義衝上台反駁「不要亂講話，我沒有這樣說喔！」陳表示，五股有塊50公頃墓地，每次提到殯儀館遷建就想到五股，12年前他曾向市府抬棺抗議，若遷到五股，下次就抬屍體。

主張板殯改建的市議員劉美芳缺席說明會，她透露，接到恐嚇電話，已申請警方保護，批周勝考霸占舞台影響他人發言權。

新海里長宋靜庭說，板殯問題多年來沒有人敢處理，第一次那麼接近能改變的機會，居民身處「搖滾區第一排」的痛苦不是外人能理解。

民政局長林耀長說，板殯環境老舊、量能不足，交通環境無法負荷當前需求，是不爭事實，無法遷移就該優化。目前市府尚未對板殯優化做決定，下一場說明會本周六上午舉行。

板橋殯葬業蔡姓負責人表示，板殯遷移難度太高，三峽已有火葬場，若遷五股，在地民代一定抗議，遷到三芝太遠也不可能，業者也反對。

中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長吳孟宗表示，北台灣北北基桃4市陸續面臨殯葬設施量能不足問題，土地取得不易，加上民眾接受度低，遷移不易，所以北市一殯拆除後，二殯原地重建，桃園和中壢殯儀館也擴建提高量能。