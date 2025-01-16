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北市地上權招商 底價逾6.6億

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市財政局昨公布「信義區逸仙段」一處國有地地上權案招商案，設定年期70年，地點近國父紀念館、大巨蛋，台北101，土地面積約300坪，可蓋11至15樓，權利金底價6億6110萬元，2月11日將辦招商說明會，3月31日投標截止。

信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案，土地是國防部政戰局所有，委託北市財政局招商，容積率和建蔽率分別為400%、50%，今年公告地價2億7275萬餘元、公告現值10億7557萬餘元，目前是作臨時平面停車場使用。

財政局長胡曉嵐指出，該地上權案基地區位絕佳，預估可蓋11至15樓，位於國父紀念館南側，景觀視野佳，可看到國父紀念館和大巨蛋，面仁愛路四段60米道路，共3面臨路，距離捷運國父紀念館約450公尺，距離捷運市政府站約650公尺。

胡曉嵐表示，生活機能主要是信義商圈，鄰近光復國小、光復市場，公共設施為中山公園、台北市市民廣場，醫療設施為國泰綜合醫院，是仁愛路上稀有公有地。

財政局指出，未來將採資格、價格二階段開標，履約保證金3000萬元，投標人財務資格資本額不得低於6000萬元；權利金底價6億6110萬元，分4期繳付，簽約後3年內繳清，土地申報地價年息3.5%計算，含固定2.5%、變動1%，首年地租為954萬6384元。

北市 地上權 紀念館

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