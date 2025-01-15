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全台罷免潮！台中6藍委全中槍 南投2藍委靜悄悄好意外

聯合報／ 記者趙容萱江良誠／連線即時報導
台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影
台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」，罷免連署熱鬧滾滾還「爆桌」；相對南投縣2藍委罷免卻「靜悄悄」，連藍委馬文君都大感意外。

地方人士分析，綠營敲鑼打鼓喊出大罷免，卻又擔心點名在地藍委馬文君、游顥，恐轉移補選焦點，甚至引起藍營反彈團結，因此暫時「按兵不動」，補選過程未見罷免活動蹤影，不過，綠營既然喊出全罷免，待補選結束後應會有動作。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋，並採統一戰線，固定每周六在市民廣場擺攤收件，共同公布收件數。

隨著全台大罷免議題發燒，加上本月8日晚「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」登場，縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，形成「同花順」，連署罷免攤位「爆桌」，熱鬧滾滾，加上另有公民團體發起罷免中6選區立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

罷免團體表示，目前台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，固定周六下午在勤美市民廣場擺攤收件，雖部分選區第一階段法定連署數已達標，至於何時送出第一階段提議連署書？將由5個罷免團體會一起討論，在最適當的時間送出。

公民團體「廢翔行動」說明，農曆春節前後將全力衝刺擺攤收件，周五1月17、24日晚在中捷水安宮站，周六1月18日下午5區罷免團體在勤美市民廣場，1月19日下午在中捷豐樂公園站。配合春節年假，1月25日與「敲羅行動」共同在台中火車站前廣場，1月27日小年夜上午與「敲羅行動」共同在在建國市場，大年初一、初二在新光三越台中店旁空地。

台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影
台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影
公民團體「廢翔行動」說明，農曆春節前後將全力衝刺擺攤。圖／「廢翔行動」提供
公民團體「廢翔行動」說明，農曆春節前後將全力衝刺擺攤。圖／「廢翔行動」提供
台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影
台中5個罷免藍委的公民團體採「同花順」串連，上周六11日在市民廣場設攤連署收件。記者趙容萱／攝影

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